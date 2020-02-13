Захарова заявила о развале Украины из-за веры жителей в «оранжевую чушь»

Москва, 13 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала, потому что в свое время украинский народ «купился на оранжевую чушь».

«Да там уже все порвано. Там уже времени для прорывов… это время для штопки, художественной. И такой крепкой и основательной. Государство разваливается. Его надо собирать. Какой прорыв? О чем мы говорим?» — сказала Захарова в интервью Kp.ru.

По словам дипломата, общество часто оперирует клише, которые «подбрасывают» ему из Киева или люди, которые стоят за Киевом.

«И задашь себе вопрос: послушайте, это же взрослые умные люди. Это народ, который прошел такое количество испытаний. Ну как можно было на все это купиться, на всю эту оранжевую чушь, чепуху, на эти слоганы, плакаты. Это же все шито белыми нитками. На людей, которые выдают себя за украинцев. Никогда ими не являясь», — подчеркивает представитель МИД РФ.

Отметим, ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украину ожидает распад на пять самостоятельных государственных образований, если ее президент Владимир Зеленский не возьмется за ум и не предотвратит грядущий экономический кризис в стране. По его мнению, сценарий массового сепаратизма, при котором государство буквально развалится на куски, становится возможным, поскольку некоторые чиновники имеют «свои частные армии».

В интервью Федеральному агентству новостей директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов выразил мнение, что намного более серьезная угроза исходит от таких фигур, как министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский. По мнению политолога, теперь роль Саакашвили в украинской политике сводится исключительно к тому, чтобы кого-нибудь «убрать» или опорочить.