Политологи и историки оценили роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом

В четверг, 13 февраля, в 14.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Экономика войны: роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом». В работе круглого стола, посвященного этому вопросу, приняли участие историки и политологи. Модератором дискуссии выступил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Первым взял слово историк-преподаватель исторического факультета СПбГУ Евгений Гурьев. Он поблагодарил союзников СССР по антигитлеровской коалиции за оказанную ими поддержку и заявил, что страна Советов вполне смогла бы выиграть войну и без нее. Благодаря индустриализации, которую генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин провел в 1930-е годы в союзе ССР, военная промышленность советского государства могла производить большое количество современной военной техники.

«Приведу один пример: на 1 декабря 1941 года при всех понесенных ранее огромных потерях у СССР на вооружении было 6347 танков, а к весне 1942 — 8857. Это в три раза больше, чем Германия имела на Восточном фронте. Что же касается помощи по ленд-лизу, то здесь мы в это же время имеем 330 бронетранспортеров, 145 британских танков «Матильда» и 216 танков «Валентайн». Все! Это всего 8% от общего количества имевшихся у Советского Союза танков. А я напомню, что весна 1942 года — это самый критический период войны. Поэтому говорить о том, что мы бы без этого не победили, я бы не стал», — рассказал эксперт.

Что же касается конца войны, продолжил Гурьев, то здесь цифры говорят о тотальном превосходстве Красной армии над вермахтом: двукратное преимущество в танках, четырехкратное в артиллерии и авиации, почти трехкратное в личном составе.

Следующим выступил историк-исследователь, писатель Андрей Рябков. В своей речи он сделал упор на то, что ленд-лиз был прежде всего гуманитарной миссией — в связи с тем, что в первые месяцы войны СССР потерял почти все свои житницы, продовольствие, поставляемое союзниками, значительно поднимало боевой дух личного состава.

«Что же касается военной техники, то в январе 1945 года на момент проведения Висло-Одерской операции в танковых войсках были 135 полков, укомплектованных советскими машинами, и только 29 — «ленд-лизовскими» (17,6% от общего количества). По самоходной артиллерии, которая в то время была самым действенным инструментом ведения войны, разрыв еще более разительный: 234 полка были на нашей технике, на «ленд-лизовской» — только 1. Вот он весь вклад союзников в бронетехнику СССР», — рассказал эксперт.

Говоря об использовании Западом факта ленд-лиза в мировой истории как средства для антироссийской пропаганды, направленной на принижение роли Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, кандидат исторических наук Константин Плоткин процитировал философский тезис.

«История — есть политика, опрокинутая в прошлое, — заявил ученый. — В том же, что касается ленд-лиза, политики прорва. Конечно, должен отметить, что щедрость Соединенных Штатов была неописуема: мы этого явно не ожидали. Сталин рассчитывал, что союзники будут как-то лавировать, но в распоряжение СССР просто предоставили все необходимое без каких-то оговорок и политических условий».

Однако, оговорился Плоткин, совсем уж бескорыстной помощь США не была. Ценой был корм для тщеславия: в какой-то момент представители Вашингтона пожаловались советскому руководству, что американские поставки продовольствия и военной техники недостаточно хорошо освещаются в советской пропаганде. Сталин исправился, и с тех пор жители СССР до самого конца войны хорошо информировались о щедрости союзников.

«После победы об этом больше никто не говорил, — сказал ученый. — Возобладала позиция «мы за все втрое заплатили своей кровью» — и это, кстати, чистая правда. Но без ленд-лиза крови было много больше, война могла продолжаться не 4 года, а 5-6 лет».

Профессор и ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев заявил, что аспекты обсуждения ленд-лиза надо сместить в сторону того, как этот вопрос сейчас освещается в мировой прессе.

«Сегодня через разговоры о том, кто и какой именно вклад внес в победу, фактически ведется ревизия итогов Второй мировой войны — и как следствие, ставится под сомнение вопрос послевоенного обустройства. Дух Потсдама и Ялты практически размывается», — сказал профессор.

По его словам, сегодняшние атаки западной пропаганды на память человечества неслучайны.