Политологи и историки оценили роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом

В четверг, 13 февраля, в 14.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Экономика войны: роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом». В работе круглого стола, посвященного этому вопросу, приняли участие историки и политологи. Модератором дискуссии выступил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.
Первым взял слово историк-преподаватель исторического факультета СПбГУ Евгений Гурьев. Он поблагодарил союзников СССР по антигитлеровской коалиции за оказанную ими поддержку и заявил, что страна Советов вполне смогла бы выиграть войну и без нее. Благодаря индустриализации, которую генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин провел в 1930-е годы в союзе ССР, военная промышленность советского государства могла производить большое количество современной военной техники.
«Приведу один пример: на 1 декабря 1941 года при всех понесенных ранее огромных потерях у СССР на вооружении было 6347 танков, а к весне 1942 — 8857. Это в три раза больше, чем Германия имела на Восточном фронте. Что же касается помощи по ленд-лизу, то здесь мы в это же время имеем 330 бронетранспортеров, 145 британских танков «Матильда» и 216 танков «Валентайн». Все! Это всего 8% от общего количества имевшихся у Советского Союза танков. А я напомню, что весна 1942 года — это самый критический период войны. Поэтому говорить о том, что мы бы без этого не победили, я бы не стал», — рассказал эксперт.
Что же касается конца войны, продолжил Гурьев, то здесь цифры говорят о тотальном превосходстве Красной армии над вермахтом: двукратное преимущество в танках, четырехкратное в артиллерии и авиации, почти трехкратное в личном составе.
Следующим выступил историк-исследователь, писатель Андрей Рябков. В своей речи он сделал упор на то, что ленд-лиз был прежде всего гуманитарной миссией — в связи с тем, что в первые месяцы войны СССР потерял почти все свои житницы, продовольствие, поставляемое союзниками, значительно поднимало боевой дух личного состава.
«Что же касается военной техники, то в январе 1945 года на момент проведения Висло-Одерской операции в танковых войсках были 135 полков, укомплектованных советскими машинами, и только 29 — «ленд-лизовскими» (17,6% от общего количества). По самоходной артиллерии, которая в то время была самым действенным инструментом ведения войны, разрыв еще более разительный: 234 полка были на нашей технике, на «ленд-лизовской» — только 1. Вот он весь вклад союзников в бронетехнику СССР», — рассказал эксперт.
Говоря об использовании Западом факта ленд-лиза в мировой истории как средства для антироссийской пропаганды, направленной на принижение роли Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, кандидат исторических наук Константин Плоткин процитировал философский тезис.
«История — есть политика, опрокинутая в прошлое, — заявил ученый. — В том же, что касается ленд-лиза, политики прорва. Конечно, должен отметить, что щедрость Соединенных Штатов была неописуема: мы этого явно не ожидали. Сталин рассчитывал, что союзники будут как-то лавировать, но в распоряжение СССР просто предоставили все необходимое без каких-то оговорок и политических условий».
Однако, оговорился Плоткин, совсем уж бескорыстной помощь США не была. Ценой был корм для тщеславия: в какой-то момент представители Вашингтона пожаловались советскому руководству, что американские поставки продовольствия и военной техники недостаточно хорошо освещаются в советской пропаганде. Сталин исправился, и с тех пор жители СССР до самого конца войны хорошо информировались о щедрости союзников.
«После победы об этом больше никто не говорил, — сказал ученый. — Возобладала позиция «мы за все втрое заплатили своей кровью» — и это, кстати, чистая правда. Но без ленд-лиза крови было много больше, война могла продолжаться не 4 года, а 5-6 лет».
Профессор и ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев заявил, что аспекты обсуждения ленд-лиза надо сместить в сторону того, как этот вопрос сейчас освещается в мировой прессе.
«Сегодня через разговоры о том, кто и какой именно вклад внес в победу, фактически ведется ревизия итогов Второй мировой войны — и как следствие, ставится под сомнение вопрос послевоенного обустройства. Дух Потсдама и Ялты практически размывается», — сказал профессор.
По его словам, сегодняшние атаки западной пропаганды на память человечества неслучайны.
«Как можно соизмерить с поставками по ленд-лизу те колоссальные человеческие жертвы, что понесла наша страна? Кто может оспаривать 28 миллионов жизней, унесенных этой войной? Причем это только самые скромные данные. Так что для меня тема, поднятая сегодня, имеет неприятный привкус — я вижу, что в разговорах о том, «как мы вам помогали», хотят уйти от главного: о том, как Советский Союз, инициируя наступление на Восточном фронте, терпя огромные потери, оттягивал на себя силы вермахта, чтобы неудачная высадка союзников в Нормандии в 1944 году окончательно не провалилась», — резюмировал Еремеев.