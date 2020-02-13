Московский суд отклонил три иска Левченко к РЕН ТВ

Москва, 13 февраля. Московский суд отклонил иски бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко к телеканалу РЕН ТВ, сообщатся на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее Левченко заявлял местным СМИ, что выиграл дело против телеканала.

В комментарии Федеральному агентству новостей в пресс-службе РЕН ТВ подчеркнули, «дело изначально для него было проигрышным». По мнению представителя канала, Левченко пошел на судебную тяжбу с РЕН ТВ, чтобы «помелькать в новостных сообщениях».

Летом 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, еще четыре человека числятся пропавшими без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. От наводнения пострадали более 45 тысяч человек. Позже, в июле, в Приангарье прошла вторая волна паводка. Президент РФ Владимир Путин 12 декабря 2019 года принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области.

Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Левченко сложил полномочия, поскольку его команда не справилась с ликвидацией последствий паводка. Она напомнила, что губернатор подал заявление по собственному желанию. И выразила мнение, что «за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы, и его подчиненных».