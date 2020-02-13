Жена похищенного в Триполи социолога возмущена варварством ПНС Ливии

Москва, 13 февраля. Супруга одного из российских социологов Максима Шугалея, который был похищен и без суда помещен в тюрьму Триполи, рассказала о состоянии своего мужа.

По словам Натальи Шугалей, адвоката к узникам пускали лишь раз. На сделанной юристом фотографии видно, что Максим Шугалей и его коллега Самер Суэйфан имеют болезненный вид. Обоим пришлось пережить побои и издевательства надзирателей. Ситуация усугубляется тем, что Максим перенес инсульт, а Самер страдает диабетом. Оба нуждаются в профессиональной медицинской помощи, которой в тюрьме им никто не оказывает.

«Это просто смешно! Не могу представить, чтобы кто-то из лидеров цивилизованных стран говорил, что у них без суда и следствия содержатся в тюрьмах люди, но они в это не лезут. Сердце разрывается, но главное — они живы. Я верю в Максима, верю, что он чувствует нашу поддержку», — рассказала Наталья порталу Nation News.

Она обратила внимание на то, что российским социологам, которые уже почти год находятся в застенках, до сих пор не предъявлено никакого обвинения. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей были захвачены боевиками RADA (террористическая группировка, связанная с так называемым Правительством национального согласия Ливии) во время проведения социологического исследования.

Ситуация начала сдвигаться с мертвой точки лишь когда ФЗНЦ опубликовал на страницах американской газеты The Washington Post открытое письмо, в котором содержится призыв освободить россиян. Только после этого представители ПНС связались с адвокатом ФЗНЦ и сообщили, что Самер Суэйфан будет освобожден в ближайшее время. Однако про Шугалея не было сказано ни слова.