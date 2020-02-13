Данные 20 тысяч клиентов Сбербанка выставлены на продажу в Сети

Москва, 13 февраля. Персональные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка выставлены на продажу в «даркнете».

По данным газеты «Известия», две базы с персональными данными клиентов Сбербанка продаются на теневых форумах. Базы данных содержат наименования банковских подразделений, номера счетов, паспортные данные, а также даты рождения и телефоны клиентов.

Первая база данных содержит 20 тысяч имен, стоимость информации об одном клиенте Сбербанка составляет 35 рублей. Кроме того, в «даркнете» выставлена на продажу еще одна база, которая содержит информацию о 100 тысячах клиентов Сбербанка.

Эксперты предполагают, что источником утечки персональных данных является сотрудник банка. При этом информация, которая содержится в базах, не дает возможности беспрепятственно завладеть денежными средствами клиентов Сбербанка, однако может использоваться мошенниками для кражи денег с применением методов социальной инженерии.

Ранее Сбербанк предупредил своих клиентов об активизации мошенников, которые пытаются похитить денежные средства. Представители Сбербанка отметили, что наиболее популярным методом обмана является социальная инженерия, а главный канал — звонок на телефон. Злоумышленники обзванивают клиентов под видом службы безопасности и убеждают перевести средства на «резервный счет».