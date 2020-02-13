Главы МИД стран ЕС проведут переговоры по сирийскому вопросу

Брюссель, 13 февраля. Главы МИД 27 стран-членов Евросоюза проведут переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом рассказал высокопоставленный представитель ЕС.

По словам чиновника, обсуждение пройдет в рамках заседания, запланированного на 17 февраля.

По его словам, вопрос будет поднят по инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Вероятно, европейские дипломаты не будут принимать каких-либо заключений по ситуации в Сирии, поскольку проблема Идлиба изначально не значилась в повестке заседания.

Обстановка в сирийском регионе резко обострилась после попытки введения режима прекращения огня, инициированного силами России и Турции. Экстремисты наоборот увеличили террористическую активность, обстреливая не только позиции войск, но и жилые кварталы, а также социальные объекты. В ответ Сирийская арабская армия начала наступление, в ходе которого взяла под контроль стратегически важный город Серакиб.

Ранее сообщалось, что ситуацию в Сирии обсудили начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и его турецкий коллега Яшар Гюлер. В ходе телефонного разговора военачальники отдельное внимание уделили событиям в провинции Идлиб, передавало Федеральное агентство новостей.