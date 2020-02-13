Багдад, 13 февраля. Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в силах безопасности. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

Отметим, что американская военная база в Ираке в январе уже подвергалась обстрелу со стороны Ирана. Это был ответ Тегерана на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб во время удара ВВС США по аэропорту Багдада.

Действия Соединенных Штатов тогда раскритиковали даже союзники Вашингтона по НАТО. Так, например, Канада потребовала от Америки объяснить необходимость убийства высокопоставленного иностранного военнослужащего. А Ирак заявил, что американские войска должны покинуть территорию республики. Иран в свою очередь объявил о начале военной операции «Мученик Сулеймани», цель которой — борьба с американскими силами в Ираке.

Отметим также, что из-за обострения обстановки, вызванного убийством Сулеймани, в Иране по ошибке был сбит украинский пассажирский самолет. Иранские Вооруженные силы, ожидая атаки со стороны США привели силы ПВО в боевой режим, что и стало причиной роковой ошибки.