Роскомнадзор выдвинул ультиматум Facebook и Twitter, пообещав жесткое наказание

Москва, 13 февраля. Судебное решение о наложении штрафов на американские компании Facebook и Twitter не освобождает их от исполнения закона о локализации в России базы с персональными данными российских пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter за отказ разместить в России серверы с персональными данными российских пользователей. Размер штрафа для каждой компании составил четыре миллиона рублей. Facebook и Twitter должны оплатить штраф в течение 60 дней.

В Роскомнадзоре отметили, что штраф не освобождает американские компании от требования локализовать данные пользователей в России. При этом в ведомстве заявили о готовности к конструктивному диалогу с компаниями по вопросу выполнения норм российского законодательства о персональных данных.

«Факт уплаты штрафа не будет являться подтверждением исполнения организацией требования о размещении баз персональных данных на территории РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в случае очередного нарушения закона о персональных данных со стороны Facebook и Twitter в 2020 году, на компании будет наложен штраф в размере 18 миллионов рублей.