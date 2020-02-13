Бородину возмутили фанаты-попрошайки

Москва, 13 февраля. Телеведущая Ксения Бородина рассказала в своем Instagram о фанатах, которые каждый день выпрашивают у нее деньги. По ее словам, она готова помогать нуждающимся, но всем подряд денег она давать не будет.

Бородина объяснила, что личные сообщения в ее аккаунте «завалены просьбами о деньгах то на машину, то на квартиру, то просто в долг, то ребенку на новенький айфон».

«Мне всегда было сложно понять, как человек может сделать то, что я себе позволить никогда не могла. Я никогда в жизни не брала деньги в долг и просто так тоже не просила», – написала телезвезда.

При этом она отметила, что не считает попрошайничество чем-то унизительным, но сама она всегда исходила из своих возможностей. Например, по словам Бородиной, долгое время она не ездила на дорогостоящих автомобилях, таких как Mercedes. Объясняла свою скромность тем, что в жизни у нее сейчас другие цели. Вместе с тем, телеведущая считает, что многие в стране живут именно так – последнее отдают «за красивую картинку».

По словам Ксении Бородиной, она готова помогать нуждающимся и для этого у нее выделен определенный бюджет.