Черный Ленин попросил политическое убежище в России

Архангельск, 13 февраля. Гражданин Латвии Бенес Айо по прозвищу Черный Ленин, который воевал в Донбассе на стороне ДНР, вышел на свободу. Доброволец Донбасса попросил политическое убежище в России, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе движения «За правду».

Как уточнила адвокат Елена Чукичева, Бенес уже написал первое заявление с просьбой о предоставлении в РФ политического убежища. В ближайшее время прошение будет подготовлено надлежащим образом специалистами правозащитного проекта и направлено в соответствующие инстанции.

«В связи с тем, что Бенес был задержан по запросу латвийских властей, есть все основания полагать, что запросы и преследования могут быть продолжены, таким образом, прошение о политическом убежище обосновано», — подчеркивает лидер правозащитного проекта «За правду» Евгений Мефедов.

В организации подчеркнули, что освобождение Айо Бенеса является заслугой многих людей, в особенности депутата Госдумы Сергея Шаргунова, чей вовремя направленный депутатский запрос сыграл важную роль в освобождении добровольца.

Напомним, что Айо дважды депортировали из Украины: один раз — в Лондон, где он скрывался от латвийских властей, второй раз — в Латвию. За службу в армии ДНР Бенеса собирались лишить латвийского гражданства. Тогда первый премьер ДНР Александр Бородай присвоил ему гражданство Донецкой Народной Республики заочно.

Айо был задержан в селе Яренск Архангельской области 11 февраля по запросу Украины. Украинские власти преследуют латвийца, участника движения «Антимайдан», по политическим причинам.

Ранее в интервью ФАН Черный Ленин (свое прозвище он получил за коммунистические взгляды) заявил, что считает своей родиной не только Латвию, но и Донбасс.