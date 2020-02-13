Неизданная песня Виктора Цоя появилась в Сети

Москва, 13 февраля. Звукозаписывающий лейбл Mashina Records объявил о выпуске сингла «Ты мог быть героем» из неизданного альбома рок-группы «Кино».

Альбом носит рабочее название «Любовь — это не шутка». Группа сделала запись в 1986 году, но полностью пластинка так и не вышла. Издатель Максим Кондрашов уточнил в своем блоге, что ранее эти записи «распространялись либо в виде бонусов, либо в виде фрагментов на таких дисках, как «Неизданные песни».

Ориентировочный выход альбома — конец весны 2020 года. На бонусных дисках будет содержаться концерт в Киеве, записанный в июне 1986 года, и запись выступления «Кино» на четвертом Ленинградском фестивале весной 1986 года.

В конце прошлого года группа «Кино» опубликовала на YouTube ролик, в котором показана перезапись песни «Троллейбус» из альбома «Начальник Камчатки». Рокеры заново сыграли композицию, наложенную на оцифрованный голос Виктора Цоя, передавала «Газета.ру».

Напомним, музыканты анонсировали концерт осенью 2020 года впервые после распада коллектива в 1990 году и смерти Цоя.

Отметим, в конце прошлого года в России вышла книга «Стингрей в Зазеркалье» — второй том мемуаров американской певицы Джоанны Стингрей, которая в 1980-е занималась популяризацией советской культуры на Западе. В первой части своих мемуаров она рассказала о дружбе с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым, Сергеем Курехиным и отношениях с Юрием Каспаряном. RT опубликовал одну из глав новой книги, в которой описывается, как Цой и Каспарян прилетают в Лос-Анджелес, где в числе прочего посещают музыкальный магазин и Диснейленд.