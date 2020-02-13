Писательница Лена Ленина пришла на свою свадьбу в платье за 10 миллионов рублей

Москва, 13 февраля. Писательница и бизнесвумен Лена Ленина заключила брак с шеф-поваром одного из столичных ресторанов Антоном Игнатовым. На свадебную церемонию женщина пришла в платье стоимостью 10 миллионов рублей.

Автором дорогого наряда стала известный дизайнер Аника Керимова, которая также готовила платья для Жасмин, Леры Кудрявцевой, Наташи Королевой, Анастасии Волочковой и других знаменитостей.

«С Леной мы знакомы больше десяти лет. Поэтому, когда я узнала, что она выходит замуж, сразу сказала, что платье ей сошью сама. Ведь я знаю, что от наряда невесты в немалой степени зависит успех всего торжества», — поделилась модельер.

Сообщается, что пошив платья занял месяц, на него ушло более 300 метров сетки и около 100 метров шелка. Кроме того, наряд украсили французское кружево, цветы ручной работы с нашитым бисером и камнями Swarovski. Таким образом, стоимость платья составила 10 миллионов рублей, и это по самым скромным оценкам.

«Платье получилось шикарным. Когда на примерке Лена надела его, оно оказалось, как влитое. Лена, правда, попросила немного прикрыть грудь, сделав платье более закрытым», — рассказала Керимова.

Отмечается, что на церемонию бракосочетания были приглашены такие звезды, как Бари Алибасов, Гоген Солнцев, Прохор Шаляпин, Лариса Долина и Азиза.

Ранее сообщалось, что Ленина бросила вызов обнажившимся Лободе и Наташе Королевой, передавала «Газета.ру».