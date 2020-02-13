НАТО расширяет ядерный арсенал под предлогом «российской угрозы»

Москва, 13 февраля. НАТО планирует усилить систему ПРО, увеличить масштабы военных учений, а также расширить свой ядерный и ударный потенциал. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, выступая перед журналистами по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

По словам главы Североатлантического альянса, все эти меры являются ответом на развертывание новейших крылатых ракет Россией. При этом Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что НАТО не желает вступать в гонку вооружения.

«Мы рассматриваем вопросы, связанные с реагированием на появление новых ракетных систем у РФ. Мы хотим избежать гонки вооружений. Новые ядерные вооружения — это плохо, поскольку они опасны и дорого стоят», — сказал он.

Речь, в частности, идет о ракетах 9М729, на которые в свое время жаловались США. Америка утверждала, что данное вооружение якобы не соответствует параметрам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва эти обвинения опровергла и даже позволила иностранным экспертам изучить ракету. Американцы не воспользовались данной возможностью. Вместо этого они вышли из договора.

Отметим, что это уже не первый раз, когда Столтенберг говорит о нежелании НАТО вступать в гонку вооружений и при этом санкционирует расширение военного арсенала. Ранее генсек военной организации заявил, что НАТО выступает за нераспространение оружия. Однако когда Россия предложила ввести мораторий на размещение ракет, Столтенберг наотрез отказался. Более того, он поддержал США в их решении выйти из ДРСМД. Россия осудила поступок Вашингтона, отметив, что он ставит под угрозу всю систему глобальной безопасности.