Сирия, 14 февраля. САА зачистила от исламистов еще два населенных пункта на западе Алеппо. Центр по примирению враждующих сторон сообщил о проведении четырех гуманитарных акций в САР. На юге Хасаки прошли антикурдские протесты, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пережили два нападения неизвестных в провинции Даръа; освободили два населенных пункта в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: понесла потери в боях с САА в западной части Алеппо.

«Исламское государство»1: организовало теракт в провинции Дияла в Ираке.

Курдские вооруженные группировки: атаковали укрепления протурецких сил в северной части Алеппо; провели обыски в деревне Муайзила северо-западнее Дейр-эз-Зора; подозреваются в причастности к двум взрывам на северо-западе Хасаки; столкнулись с протестами сирийцев в южных районах Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: обменивались ударами с курдскими боевиками в районе Тель-Тамра в Хасаке; объявили о введении комендантского часа в городе Тель-Абьяд; готовятся направить еще одну партию подкреплений из Турции в Идлиб.

Международная коалиция: заявила о разминировании местности в городе Багуз-Фаукани на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: сообщил о проведении гуманитарных акций в Даръа, Хасаке, Ракке и Хаме.

Провинция Дамаск

ВВС Израиля со стороны оккупированных Голанских высот нанесли ракетные удары по Дамаску. Под удар, в частности, попал район Аль-Кисва. По словам местных жителей, никто не пострадал, разрушений не было, разрывы ракет были только в воздухе.

ПВО Сирии успешно отразило атаку Израиля.

Провинция Алеппо

Правительственные войска продолжили вести артподготовку в западных районах провинции. Как передавал Twitter-канал (AleppoAMC), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обстреливали фортификационные сооружения боевиков «Джебхат ан-Нусры»1*** и выступающих на ее стороне бандгрупп неподалеку от населенных пунктов Аль-Атариб и Ибизму. Поддержку с воздуха силам Башара Асада оказывали ВВС Сирии, которые атаковали укрепления джихадистов в районе деревни Кафр-Наха. Результатом воздушной атаки стала ликвидация как минимум трех членов элитных отрядов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам».

Во второй половине дня стало известно о том, что под контроль САА перешли населенные пункты Риф аль-Мухандисин и Кафр Джум, располагающиеся вдоль М-5.

В северной части региона вновь активизировались боевые действия на линии соприкосновения протурецких формирований и курдских бандгрупп. Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) сообщал о том, что инициаторами столкновений стали члены группировки «Силы освобождения Африна», которые ударили по позициям союзников Турции поблизости от города Кафр-Кальбин. В ответ поддерживаемые Анкарой силы открыли огонь по укрепрайонам курдских джихадистов у населенных пунктов Айн Дакна и Мараназ. В результате вооруженного противостояния были убиты как минимум три бойца протурецких отрядов, передавал интернет-портал Step News Agency.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики накануне обследовали территории к северо-западу от Дейр-эз-Зора. Как передавал Twitter-канал (deirezzor24), рейды состоялись в деревне Муайзила. Их результатом стал арест нескольких лиц, которые были обвинены в сотрудничестве с террористами «Исламского государства».

Между тем появились данные о том, что инженерные части международной коалиции и проамериканских «Демократических сил Сирии»**** (SDF) провели подрывные работы в городе Багуз-Фаукани спустя год после заявления о его захвате. Никаких данных о результатах зачистки все еще не поступало.

Провинция Даръа

В минувшие сутки в Даръа произошли сразу две вылазки неизвестных радикалов. Сперва поступила информация о налете неизвестных в районе города Джиллен, который обернулся гибелью одного из сирийских солдат. Позднее также стало известно об атаке на блокпост Сирийской арабской армии (САА) на окраине населенного пункта Даиль. Как передавал Telegram-канал (NovostiDamask), в результате второго нападения никто не пострадал.

В провинцию была доставлена очередная партия гумпомощи из РФ. Согласно данным Центра по примирению враждующих сторон, груз с продовольствием весом почти в тонну прибыл в населенный пункт Намер. Также поступали данные о проведении гуманитарных акций в Хаме Хасаке и Ракке.

Провинция Идлиб

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что в Идлиб будет направлена очередная колонна с подкреплениями. По словам главы ведомства, переброшенные подразделения займутся обеспечением соблюдения режима тишины на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и вооруженных группировок. При этом Хулуси Акар отметил, что турки не будут закрывать глава на нарушения со стороны боевиков.

Twitter-канал (michaelhoneyEU) сообщал о столкновениях в районе города Серакиб. Укрепрайоны правительственных войск на окраине населенного пункта подверглись обстрелу исламистов «Джебхат ан-Нусры». Никаких сведений о потерях в рядах САА не поступало.

Провинция Ракка

В городе Тель-Абьяд, который находится под контролем ВС Турции и союзных им формирований, был введен комендантский час. По информации новостного портала Al Nour, как пешеходам, так и автомобилистам запрещено появляться на улицах в период с 19.00 до 6.00. Предполагалось, что введенные ограничения призваны обеспечить безопасность мирного населения.

Во второй половине дня стало известно об обнаружении еще одной братской могилы, в которой были захоронены двое сирийцев. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (DeirEzzore), они погибли под ударами ВВС международной коалиции США еще во время операции по зачистке Ракки от ИГИЛ1.

Провинция Хасака

В северных районах Хасаки накануне вновь наблюдались вооруженные стычки на линии разграничения курдских бандгрупп и протурецких формирований. Медиапортал Step News Agency сообщал о перестрелках севернее Тель-Тамра, которые привели к гибели двух и ранению еще пяти членов «Демократических сил Сирии» (SDF).

Поступали сведения о взрыве в населенном пункте Ум Хармала, подконтрольном союзникам Турции. Информагентство Syrian Network for Human Rights сообщало о том, что детонация бомбы, которая, как предполагается, была заложена курдскими боевиками, привела к гибели одного из гражданских лиц. Позднее еще один взрыв прогремел в зоне контроля «демократических сил» у Абу-Расина, в результате чего был ранен один из членов формирования.

Информационный портал Al Nour сообщал о народных протестах в контролируемых курдскими боевиками районах на юге Хасаки. Митинги прошли в городе Аш-Шаддади, а также в близлежащих населенных пунктах Аль-Харири, Аль-Хана аш-Шаркия и Ар-Рашидия. Демонстранты заявили о коррупции в подчиняющейся SDF администрации, а также требовали от курдских боевиков освобождения сирийцев, которые были задержаны с целью насильственной вербовки.

Ирак

Информационное агентство SANA News опубликовало информацию о теракте в иракской провинции Дияла. Как сообщалось, группа террористов организовала вылазку в поселении Бахари Таза в округе Ханакын, атаковав мирное население и сотрудников сил безопасности. В результате обстрела со стороны боевиков, а также активации ими СВУ погибли по меньшей мере два человека, еще около десяти были ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.