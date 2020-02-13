Американские ученые назвали продукты, которые делают человека счастливее

Москва, 13 февраля. Американские ученые назвали продукты, которые улучшают психическое здоровье человека.

Специалисты из клиники Майо провели исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что бобы, рыба, орехи, брокколи, шпинат и яйца способны поднять настроение человека.

Исследователи отмечают, что жирные сорта рыбы обладают большим количеством веществ, которые значительно облегчают депрессию, а также способствуют выработке серотонина и дофамина в человеческом организме.

Бобы, орехи и яйца содержат большое количество аминокислот, среди которых и триптофан, который способствует поддержанию баланса серотонина в организме. Триптофан также имеет большое значение для здорового сна. Шпинат и брокколи содержат фолиевую кислоту, которая также необходима для здорового сна.

При этом ученые отмечают, что данные продукты могут лишь способствовать улучшению психического состояния, поэтому в случае возникновения депрессии необходимо обратиться к врачу.

Ранее медики назвали продукты питания, которые не следует употреблять вместе с алкогольными напитками. Специалисты рекомендуют избегать употребления энергетических напитков вместе с алкоголем, так как подобный коктейль может стать причиной возникновения сосудистых заболеваний головного мозга и гипертонии. Кроме того, врачи советуют отказаться употребления маринованных овощей с алкоголем, так как в них содержится большое количество уксуса. Смесь алкоголя и уксуса вызывает цирроз печени и проблемы в работе почек.