Турция может сохранить лицо, лишь отказавшись от поддержки террористов в Идлибе

Турции более перспективно выстраивать позитивные и конструктивные отношения с Россией на Ближнем Востоке, чем пытаться взаимодействовать с США. Подробнее — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Представители российского дипломатического посольства в Турции призвали правительство Анкары трезво оценить свои отношения с США, опубликовав в официальном аккаунте Twitter два изображения.

На одной из картинок приводятся слова госсекретаря США Майка Помпео, заявившего, что Вашингтон готов стать рядом с их союзником по блоку НАТО – Турцией, которая потеряла в ходе недавней атаки сирийской армии в Идлибе своих военных. Другая же иллюстрация является инфографикой, представленной турецким информационным агентством Anadolu, раскрывающей данные о военной помощи США формированиям сирийских курдов, которые Анкара считает террористическими из-за связей с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

Двойные стандарты США

Можно обратить внимание на двойственную политику США, которая также считает РПК запрещенной, однако активно финансирует связанные с этой структурой «Демократические силы Сирии» (SDF). Дело в том, что сейчас Вашингтон делает ставку на сохранение своего влияния в Сирии при помощи содействия боевикам SDF.

Согласно данным Anadolu, в 2021 году власти США планируют потратить на поддержку проамериканских сил в Сирии, под которыми подразумеваются сирийские курды, 200 миллионов долларов. В эти средства входит как прямое денежное финансирование, так и отправка различного вооружения.

Поскольку Турция считает курдские силы прямой угрозой для своей безопасности, активная поддержка США сил SDF очень не устраивает Анкару. Согласно позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подобные действия Пентагона турецкими властями рассматриваются как угрозу национальным интересам. Фактически, эти противоречия между США и Турцией являются одним из ключевых моментов разногласий Вашингтона и Анкары на Ближнем Востоке.

Выбор Турцией политики на Ближнем Востоке

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило предпочтительную политику для Турции в Сирии с политологом, заместителем директора Института истории и политики МПГУ Владимиром Шаповаловым.

Эксперт обратил внимание, что в последние годы российско-турецкий диалог развивался достаточно позитивно, несмотря на существование у Москвы и Анкары разногласий относительно позиций по определенным вопросам в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

«России и Турции удалось достичь целого ряда важных договоренностей, в том числе создание астанинского формата и сочинских соглашений, а также регулярных консультаций между представителями, причем и на высоком уровне. Все это свидетельствует о том, что потенциал развития отношений между странами существует и он достаточно велик. Эта история взаимодействия России и Турции свидетельствует о том, что возможность к компромиссу существует. И тут ведущую роль играет позиция России», — отмечает Шаповалов.

Россия, как глобальная держава и страна, защищающая интересы Сирии и успешно борющуюся с терроризмом, имеет успешно выстраивать отношения с другими странами, в том числе и с Турцией, что неоднократно доказывалось итогами различных встреч и переговоров.

Формальная дружба США и Турции

Как считает эксперт, несмотря на громкие заявления США являются лишь формальным союзником Турции по НАТО, поскольку страны имеют очень прохладные, натянутые отношения, полные противоречий.

«Ни для кого не секрет, что отношения между Турцией и США очень сложные, напряженные и более того, Вашингтон неоднократно за последнее время, начиная с 2015 года, совершал действия против интересов Анкары. Тут можно вспомнить поддержу путчистов, которые попытались в июле 2016 года свергнуть президента Эрдогана. Конечно, США отрицают этот факт, но он очевиден. Также противоречит интересам Турции и поддержка США курдских вооруженных формирований. Все эти действия свидетельствуют о том, что формальное союзничество США ничего не стоит для Вашингтона в плане обязательств перед своим партнером. Турция, конечно же, не получает никакой помощи от США и более того, Штаты постоянно вставляют «палки в колеса» Турции, нарушая ее интересы», — говорит собеседник ФАН.

Турция в сирийском Идлибе

Как уверен Шаповалов, для Турции более перспективным является выстраивание позитивных и конструктивных отношений с Россией на Ближнем Востоке. Но для этого Анкаре необходим уделить внимание выполнению достигнутых в Сочи еще осенью 2018 года соглашений по Идлибу.

«Для налаживания контакта это обязательно. Потому что сейчас Турция фактически потворствует террористам в Идлибе, не выполняя взятые на себя обязательства. В этом и суть той конфликтной ситуации, которая возникла сейчас. Турции, чтобы выйти из этой ситуации с сохранением лица и интересов, необходимо прекратить нарушать условия сочинских договоренностей и поддерживать боевиков в этом регионе», — рассказывает политолог.

Террористы в Идлибе, как угроза безопасности региона

В то же время, для налаживания ситуации в Идлибе Шаповалов считает важным и ликвидацию террористов в этой сирийской провинции. Церемониться с ними не нужно, уверен он.