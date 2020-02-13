Замминистра иностранных дел РФ встретился с поверенным в государственных делах Ливии

Москва, 13 февраля. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра МИД РФ Михаил Богданов провел сегодня встречу с временным поверенным в государственных делах Ливии в Москве Мустафой Абу Саедой.

О встрече попросил сам Абу Саед. В ходе переговоров дипломаты обсудили варианты урегулирования кризиса в Ливии в контексте принятия резолюции Совбеза ООН 2510, которая поддерживает итоги международной конференции по Ливии в Берлине, а также подготовку проведения 16 февраля в Мюнхене первого министерского заседания Международного комитета по сопровождению итогов Берлинского саммита.

Ранее посол Германии в Ливии Оливер Овца поддержал указанную резолюцию По словам Овцы, это яркое свидетельство международной солидарности с Ливией из Нью-Йорка.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что реально конструктивный шаг в правильном направлении сделали в свое время в Москве, куда прибыли два лидера противоборствующих сторон, которые никогда и не помышляли садиться за стол переговоров или быть в одном помещении в принципе. Тем не менее через третьих лиц реализовать это удалось в российской столице.