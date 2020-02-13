Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Японии

Токио, 13 февраля. Первый летальный случай среди местных жителей от коронавируса COVID-19 зафиксирован в Японии, заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.

По словам чиновника, несколько дней назад была госпитализирована 80-летняя жительница префектуры Канагава. Она скончалась в больнице. При этом то, что у нее был коронавирус, стало известно только после смерти. Японский Минздрав выразил родным и близким погибшей пациентки глубокие соболезнования.

Сейчас ответственные лица выясняют, где женщина могла заразиться коронавирусом. Кацунобу Като напомнил, что пожилые люди особенно уязвимы перед новой болезнью и призвал их немедленно обращаться к врачам при первых же симптомах.

На сегодняшний день в Японии вирусом заражены 250 человек. Большая часть из них — пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама.

Власти КНР в конце прошлого года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке новой неизвестной инфекции, очаг которой был зафиксирован в городе Ухань провинции Хубэй. В настоящее время в китайской провинции зарегистрировано 1311 смертей от коронавируса, передает «Газета.ру». Суммарное число зараженных по всему миру превысило 60 тысяч. Помимо Китая случаи коронавируса наблюдаются в 24 государствах.

Напомним, что на борту круизного лайнера Diamond Princess находятся около 3,6 тыс. пассажиров из 50 государств. Среди них 24 гражданина России, все они здоровы. Карантин, введенный из-за заражения коронавирусом части пассажиров и членов экипажа, продлится по меньшей мере до 19 февраля, передает RT. 13 февраля Японский Минздрав объявил о 44 новых случаях заражения коронавирусом на корабле. Общее число инфицированных на борту достигло 219 человек.

Также японские власти приняли решение об эвакуации с находящегося на карантине круизного лайнера пожилых людей, которая, как ожидается, начнется в пятницу. В первую очередь будут эвакуированы пассажиры старше 80 лет. По предварительным данных, на борту судна более 200 человек данной возрастной категории.