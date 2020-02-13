Возлюбленная Тимати впервые показала лицо их сына

Москва, 13 февраля. Возлюбленная российского рэпера Тимати впервые показала лицо их общего сына Ратмира. Модель Анастасия Решетова опубликовала фото в своем Instagram.

Звездная пара стала родителями 16 ноября 2019 года. До сегодняшнего дня Тимати и Решетова старались не афишировать подробности, связанные с их ребенком. Отмечается, что фотографию в Сети мама Ратмира сопроводила подписью «Вот такой у нас Тимурыч». Кроме того, она предложила пользователям Instagram поделиться мыслями о том, на кого из родителей мальчик больше похож.

Большинство фанатов заявило, что Ратмир имеет больше общего с отцом. Некоторые пользователи сказали, что у ребенка есть внешнее сходство со старшей дочерью Тимати — Алисой, передает «Газета.Ru».

Отмечается, что несколько дней назад бывшая возлюбленная Тимати и мать Алисы Алена Шишкова призналась, что до сих пор не видела Ратмира. По ее словам, Тимати и Решетова не стали приглашать ее на знакомство с малышом. При этом Шишкова не препятствует общению дочери с младшим братом. Она рассказала, что Алиса очень любит брата и питает к нему самые нежные чувства. Сестра часто навещает Ратмира.

Ранее ФАН сообщал, что мама рэпера Тимати Симона недолюбливает девушку сына Анастасию Решетову. Хотя она и родила ей внука, Симона ведет себя так, словно не считает девушку членом своей семьи. Поклонники предполагают, что Решетова не приемлет методов воспитания, которые использует Симона, и хочет сама заниматься ребенком.