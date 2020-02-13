Сирия, 13 февраля. 844 сирийца вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки. В Ракке была обнаружена еще одна братская могила жертв бомбардировок коалиции США. ИГ1* заявило о нападении на курдских боевиков в районе месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: осуществили боевые вылеты в западных районах Алеппо; провели разминирование более двух гектаров территории в Дамаске и Даръа.

«Исламское государство»1: организовало нападение на курдских боевиков в районе поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: заявили о задержании информатора протурецких сил в городе Ат-Табка юго-западнее Ракки.

Провинция Алеппо

На западе Алеппо не утихают вооруженные столкновения между сирийскими войсками и боевиками группировок, выступающих на стороне «Хайят Тахрир аш-Шам». По информации новостного портала Step News Agency, джихадисты ведут огонь по укрепрайонам Сирийской арабской армии (САА) поблизости от населенного пункта Кафр-Халаб. На стороне правительственных подразделений тем временем вновь выступила сирийская авиация. Сообщается, что под ударом военных самолетов ВВС Сирии оказалась территория бывшей 46-й базы САА, которая находится на оккупированной джихадистами территории.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (EsiscTeam) со ссылкой на подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы заявил об очередной вылазке террористов в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Сообщается, что боевики «Исламского государства» открыли огонь по автомобилю курдских боевиков в районе нефтегазового месторождения Аль-Омар, которое располагается северо-восточнее Меядина. По неподтвержденным данным, несколько членов SDF получили ранения. Таким образом, несмотря на постоянную переброску техники и подкреплений США в районы, богатые энергоресурсами, здесь все еще сохраняют присутствие подпольные ячейки ИГ. Это в очередной раз свидетельствует о том, что США лишь укрепляют свои позиции в регионе, пренебрегая борьбой против ИГ.

Провинция Даръа

Появилась информация о числе беженцев, вернувшихся в Сирию за последние сутки. В соответствии данными, предоставленными российским Центром по примирению враждующих сторон, в общей сложности границу пересекли 844 сирийца. 593 из них прибыли из Иордании, еще 251 — из Ливана. Отмечается, что перемещенные лица въехали на территорию САР, воспользовавшись пограничными переходами «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» и «Насиб», расположенными на окраинах Дамаска, Хомса и Даръа соответственно.

Между тем инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжили выполнять задачи по разминированию местности в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра. Кроме того, подрывные работы состоялись в Восточной Гуте Дамаска. В общей сложности сирийским саперам удалось зачистить от СВУ более двух гектаров территории, уничтожив при этом 33 взрывоопасных предмета.

Провинция Ракка

Военный источник в Twitter (DeirEzzore) сообщает о том, что в окрестностях административного центра провинции была обнаружена братская могила с телами двух мирных жителей. Как отмечается, оба были убиты в результате бомбардировок ВВС международной коалиции во главе с США, регулярно проводившихся во время битвы за Ракку. Как известно, беспорядочные удары самолетов западного альянса по городу осенью 2017 года унесли жизни сотен гражданских лиц.

Между тем «Демократические силы Сирии»**** (SDF) заявили о проведении рейдов в городе Ат-Табка юго-западнее административного центра провинции. Как утверждает Twitter-канал (RojavaNetwork), во время обысков был арестован сириец, которого обвинили в снабжении информацией протурецких формирований. Как известно, курдские боевики и союзники Турции нередко вступают в вооруженное противостояние на линии соприкосновения сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.