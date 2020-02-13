Парубий назвал Украину Зазеркальем и пожелал поскорее «вырваться из абсурда»

Киев, 13 февраля. Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий сравнил Украину с Зазеркальем после того, как ему пришлось давать показания в Госбюро расследований.

Чиновника заподозрили в препятствовании избирательному процессу после того, как он во время парламентских выборов 2019 года добился снятия с регистрации трех кандидатов по причине их отсутствия на Украине на протяжении последних пяти лет. Речь идет о бывшем главе администрации президента Андрее Клюеве, бывшем замглавы СНБО Ренате Кузьмине и оппозиционном блогере Анатолии Шарии, который бежал с Украины, опасаясь преследований со стороны экс-президента Петра Порошенко. Парубий подчеркнул, что считает отстранение всех троих от выборов своим личным достижением.

«И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование. Мы как-то незаметно оказались в Зазеркалье, где все наоборот — правда и право преследуются, а предательство и преступления становятся добродетелями. Главное — из этого абсурда вырваться. Быстрее и с наименьшими потерями», — пишет бывший спикер Рады в Facebook.

Отметим, что это не единственное расследование ГБР, в котором фигурирует Парубий. Он также проходит по делу о беспорядках в Одессе в 2014 году. Правда, в статусе свидетеля, а не подозреваемого.

Парубий возглавлял Верховную раду в период правления экс-президента Украины Петра Порошенко — с апреля 2016 по август 2019 года. За свою работу спикером он неоднократно оказывался в центре скандала. Так, например, в 2018 году Парубий назвал Гитлера «наибольшим человеком», который гарантировал прямую демократию.