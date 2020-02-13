Анонимные источники сообщили о внебрачной дочери Батрутдинова

Москва, 13 февраля. Комик и звезда телешоу Comedy Club Тимур Батрутдинов долгое время скрывал от общественности свою внебрачную дочь. Данные об этом появились в Сети.

Неожиданную новость сообщил Telegram-канал Yobajur.

«Вы знали, что у Тимура Батрутдинова существует внебрачная дочь? Мы нет! А что, если все это действительно правда?» — говорится в сообщении.

Сообщается, что предполагаемую дочь артиста зовут Елизавета, она родилась в 2000 году и живет в Калининграде.

По данным анонимных источников ресурса, комик регулярно общается с дочерью и даже познакомил девушку со своими родителями, то есть с ее бабушкой и дедушкой. Кроме того, Елизавету Батрутдинову якобы видели в обществе рэпера Тимати.

«Недавно она тусила с Тимати, все думали, что она просто очередная его подстилка, но потом оказалось, что это просто ее папочка ей организовал», — сообщает Telegram-канал.

Ранее сообщалось, как экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал шутку Батрутдинова о «тандеме», которую комик огласил во время встречи главы кабмина с представителями телеканалов, намекая на его продолжительную совместную работу с президентом РФ Владимиром Путиным.