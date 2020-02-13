Правительство РФ одобрило покупку акций Сбербанка у Центробанка

Москва, 13 февраля. Правительство России одобрило покупку пакета акций Сбербанка Центробанком, заявил министр финансов Антон Силуанов.

В четверг прошло заседание, на котором обсуждался вопрос, касающийся поправок в федеральный бюджет на ближайшие два года. Их подготовило министерство финансов для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. В этот документ входит проект закона о покупке акций Сбербанка.

«Я вас уверяю: эффективность работы Сбербанка только повысится», — отметил Антон Силуанов.

Силуанов ранее заявил, что средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке направят на реализацию посланий Федеральному собранию. Он пояснил, что вырученные деньги будут направлены в федеральный бюджет.