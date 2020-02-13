При всем значении союзной помощи, войну выиграл Советский Союз: историки о роли ленд-лиза. ФАН-ТВ

«При всем значении союзной помощи, войну выиграл Советский Союз», — парировали историки. Сегодня они обсудили роль ленд-лиза — программы, по которой США поставляли СССР технику, боеприпасы, горючее — в Победе Советского Союза над фашизмом.

В послевоенный период американские поставки оценивали по-разному. В СССР их значимость преуменьшали, на Западе же сильно преувеличивали. Сегодня российские историки обсудили, какой ситуация была на самом деле, апеллировали фактами и цифрами.

«Мог бы СССР выиграть войну без ленд-лиза, с моей точки зрения, однозначно мог. То есть разговоры о том, что без помощи западных союзников СССР бы войну проиграл, не могут идти вообще. Что касается ленд-лиза, на весну 1942 года у нас на фронте 145 танков «Матильда» британских, 216 танков «Валентайн» и 330 бронетранспортеров «Универсал». Все. Восемь процентов, все. Это самый критический период войны», — говорит Евгений Гурьев, историк, преподаватель истории (СПбГУ, исторический факультет).

В целом такого мнения придерживались практически все участники встречи. Правда некоторые придавали американской помощи немного большее значение.

«Сама эта помощь не обуславливалась никакими политическими требованиями, она была щедрая. Но не надо думать, что она сыграла роль, потому что решающую роль сыграл наш русский Ванька, который безропотно лез грудью на пулеметы», — считает Константин Плоткин, кандидат исторических наук (РГПУ им. А.И. Герцена).

В начале двухтысячных Россия закрыла свой долг перед Америкой за ленд-лиз, подчеркнули историки. Но почему эту тему вновь поднимают западные политики, историки, экономисты? Такие обсуждения, по мнению наших экспертов, это еще один из способов идеологического пересмотра итогов Второй мировой войны, роль Советского Союза хотят нещадно уменьшить.

«Все меньше остается людей, которые своими собственными глазами видели все наяву. И поэтому в этих условиях возрастает значение интерпретации истории, тех очевидных фактов, которые искажаются и используются для решения тех или иных сегодняшних задач. Работает когнитивная война против нас, информационная война, суть которой, правда, не в том, что было на самом деле, а в том, что рассказали в СМИ», — говорит Станислав Еремеев, российский политолог, экономист, педагог.

Политологи и историки считают, что об исторических фактах нужно постоянно говорить, повторять, обсуждать. Только так. Чтобы правда о войне не стерлась из памяти поколений.