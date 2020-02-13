Страна, которую не замечают, или Страх и ненависть в трейлер-парках США

По состоянию на декабрь 2019 года в Соединенных Штатах проживают почти полмиллиона людей, которые официально считаются бездомными. Конечно же, эти люди доставляют огромное количество проблем как государству, так и рядовым американцам. Но учитывая тот факт, что значительная их часть является наркозависимыми, преступниками, просто алкоголиками или же людьми с психическими отклонениями, американское общество считает себя в праве не решать проблемы бездомных. Но есть еще одна категория граждан в США, которых можно назвать условно бездомными. Это жители трейлер-парков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Жизнь на колесах

Для начала необходимо понять, что представляет из себя трейлер-парк. В первую очередь, это место, где организованно проживают люди, чаще всего семьями в домиках на колесах, которые ни по своей квадратуре, ни по коммунальным условиям не могут сравниться даже с самой компактной квартирой-студией.

Более того, необходимо помнить о том, что в США нет «ничейной земли». Все принадлежит либо государству, либо частному лицу. Именно по этой причине проживание в трейлер-парках не является бесплатным. За клочек земли, на котором стоит дом на колесах необходимо платить ежемесячно или ежегодно.

Разумеется, данная плата ниже, чем стоимость аренды, но с другой стороны вы живете практически в чистом поле или в перелеске, тут уж как повезет. Из-за этого дорога до работы и обратно, а также до любого объекта инфраструктуры занимает у жителя трейлер-парка не менее часа.

Нищее население

Возникает вопрос, почему в «благополучных» США порядка 20 миллионов человек проживают в домиках на колесах, где с наружной стороны нужно устанавливать газовые баллоны и регулярно заменять биотуалеты? Ответ очень прост, эти люди могут позволить купить себе поддержанный дом на колесах, а обычный дом или квартиру они купить в принципе не могут.

Более того, даже арендная плата за съемную квартиру является для этих людей непосильной ношей. Так и ютятся целые семьи в повидавших виды трейлерах без какой-либо надежды на улучшение своего положения. Ведь не стоит забывать, что социальный статус американца очень сильно зависит от места его проживания.

Невыносимые условия

Проживание к трейлер парках накладывает огромное количество ограничений на живущих там людей. У любого трейлер парка есть хозяин, это его земля и именно он волен устанавливать на ней любые правила, которые пожелает.

Данные правила могут устанавливать настоящий комендантский час на территории городка, запрещать содержать домашних животных или даже устанавливать ограждения по периметру своего участка. Более того, любые изменения, которые вы хотите осуществить на арендованной вами территории, необходимо согласовывать с администрацией трейлер-парка.

Однако самая важная деталь проживания в трейлер-парках США заключается в том, что они являются крайне опасным местом не только для тех, кто забрел туда по трагической случайности, но и для тех, кто проживает там постоянно. Если ваш трейлер выглядит слишком хорошо, ждите ограбления, если вы хотите усмирить своего пьяного соседа, который буянит ночью, готовьтесь не только к драке, но, возможно, и перестрелке. Не стоит забывать и об этнических бандах, которые порой бывают настоящими хозяевами трейлер-парков.