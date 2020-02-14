Сирия, 14 февраля. Курдские боевики освободили двух сирийцев в Дейр-эз-Зоре спустя четыре месяца после взятия под стражу. САА освободила два поселения в Алеппо. Взрыв заминированного автомобиля произошел в городе Сулук в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под свой контроль два поселения юго-западнее Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в западной части Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в городе Сулук в северной части Ракки; после четырехмесячного заключения освободили из тюрьмы двух сирийцев в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: арестовали семь человек в городе Мосул по подозрению в связях с террористами ИГ1.

Провинция Алеппо

В западной части Алеппо продолжаются взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженных группировок. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (almohrarmedia2), правительственные подразделения ведут огонь по командным пунктам радикалов террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» неподалеку от города Хрейтан. По информации Twitter-канала (RojavaNetwork), результатом развернувшихся столкновений с исламистами стало освобождение поселений Урум аль-Кубра и Радван. Напомним, накануне под контроль сил САР также перешли населенные пункты Риф аль-Мухандисин и Кафр Джум.

Оппозиционные источники вновь приступили к публикации неподтвержденной информации о потерях САА в военной технике. Джихадисты заявили об уничтожении ПТРК армии САР в районе города Шейх-Али, который был освобожден еще в среду. Тем не менее пока эти данные нуждаются в проверке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что курдские боевики освободили из тюрьмы двух мужчин, о задержании которых стало известно еще четыре месяца назад. Амнистированные сирийцы являются гражданами города Шхиль, в котором нередко проводятся рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Напомним, в последний раз обыски и аресты в населенном пункте состоялись двумя днями ранее. Некоторые из местных активистов полагают, что курдские боевики отпустили их после получения выкупа. Незаконные задержания являются одной из основных причин народного недовольства оккупантами SDF.

Провинция Ракка

Поступила информация о взрыве в населенном пункте Сулук в северной части Ракки. Согласно данным Twitter-канала (almohrarmedia2), сработало СВУ, установленное в автомобиле. В минировании транспортного средства подозреваются подпольные ячейки курдских бандгрупп, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК). К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Как известно, курдские боевики отвели свои отряды из приграничных с Турцией районов по условиям Меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией от 22 октября, однако не все из них стремились избежать вооруженного конфликта. Некоторые из членов РПК или Отрядов народной самообороны (YPG) продолжают осуществлять вылазки в зонах контроля протурецких сил.

Ирак

Силы безопасности Ирака осуществили рейды в Западном Мосуле в провинции Ниневия. По данным военного источника в Twitter (wakaltyaqein), в ходе обысков были арестованы семь человек, подозреваемых в связях с джихадистами «Исламского государства»1. Предполагается, что правительственные войска активизировали усилия по поиску так называемых спящих ячеек «Исламского государства» после новой вылазки террористов в Дияле. Напомним, накануне боевики террористической группировки организовали нападение на жителей поселения Бахари Таза, жертвами налета стали 12 человек, двое их которых были убиты.

1 Организация запрещена на территории РФ.