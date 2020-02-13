Историк Рябков заявил, что из-за ленд-лиза СССР понес в войне в три раза больше потерь

В четверг, 13 февраля, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Экономика войны: роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом». Один из участников круглого стола, историк Андрей Рябков рассказал о неочевидных «жертвах» союзнической помощи Советскому Союзу. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что наша страна понесла в три раза больше потерь именно из-за поставок иностранной военной техники.
«Я много рассуждаю на тему «что бы случилось, если бы ленд-лиза не было вообще». Это размышление не о той части иностранной помощи, что касается вопросов продовольствия — речь скорее о средствах ведения войны, танках, самолетах и так далее. Нет, они не были старыми или плохого качества — англичане и американцы хотели, чтобы мы победили, и поэтому гнали нам новье новейшее. Но будто бы из ниоткуда свалившиеся на советских генералов танки создавали у них иллюзию избыточности имеющихся у страны ресурсов», — рассказал собеседник ФАН.
По его словам, итогом этой обманчивости послужило то, что советская армия с октября 1941 года предприняла ряд провальных наступлений на силы вермахта.
«Начиная с этого времени практически все, что делала советская армия — это пыталась идти на врага! А я напомню, что для успешной атаки необходимо иметь трехкратное преимущество перед врагом. Кстати, Сталинградская битва была по сути наступательной операцией — одной из немногих, что закончились успешно», — рассказал историк.
По его словам, командованию вооруженных сил СССР следовало вспомнить тактику времен Первой мировой войны — то есть окопаться в траншеях и перейти к глухой обороне, как это в итоге и произошло в 1943 году под Курском.
«Да, немцы умели пробивать глубоко эшелонированные укрепления совместным ударом пехоты, артиллерии, танков и авиации — но это были бы просто чудовищные потери с их стороны. Так что если бы товарищ [Иосиф] Сталин не торопился бы все время идти в атаку, то сохранил бы много жизней. Непродуманные наступления, которые осуществлялись в том числе с помощью создающих иллюзию превосходства в силах ленд-лизовских средств, приводили к трехкратным потерям в 1942, 1943 и может быть даже в начале 1944 года», — резюмировал собеседник ФАН.