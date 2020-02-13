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Греция и Алжир выступают против турецкого вмешательства в Ливию

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Греция и Алжир выступают против турецкого вмешательства в Ливию

Глава внешнеполитического ведомства Греции Никос Дандиас провел встречу со своим коллегой из Алжира Сабри Букадумом, на которой обсуждалась ситуация в Средиземном море, а также затяжной ливийский кризис. Министры договорились о тесном сотрудничестве в вопросах мирного урегулирования в Ливии. Об этом сообщило издание libiya24.tv.

Кроме того, руководитель греческого МИД выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Ливии, которая создает напряженность во всем средиземноморском регионе. Также он подчеркнул, что Афины выступают против любого иностранного вторжения на территорию североафриканского государства, где и так слишком сложная обстановка, которая может обернуться новой эскалацией конфликта.

Греция и Алжир выступают против турецкого вмешательства в Ливию

По словам Дандиаса, необходимо приложить максимальные усилия для предотвращения вмешательства во внутренние дела Ливии, поскольку ливийский кризис угрожает безопасности многих государств акватории Средиземного моря. Очевидно, речь идет о военной помощи Турции так называемому Правительству национального согласия (ПНС), однако представители двух государств прямо не указывают на нарушения Анкарой своих обязательств, подтвержденных по итогам международной берлинской конференции, прошедшей 19 января.

В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) крымский политолог Владимир Джаралла объяснил, что греческий МИД сейчас активно действует в дипломатических рамках, не называя при этом виновника обострения ливийского кризиса, что, впрочем, несколько не снижает ответственности Турции за нарушение своих обязательств касательно Ливии.

Греция и Алжир выступают против турецкого вмешательства в Ливию

«Это и есть искусство дипломатии – в определенных ситуациях не называть прямо, но при этом всем все становится понятно. Турция с одной стороны делает дипломатические шаги, с другой стороны, эти шаги сопровождаются военной силой. Анкара отчетливо показывает, что не станет ограничиваться исключительно регионом Ближнего Востока и событиями в Сирии, но также будет стремиться активно продвинуться в средиземноморье, в частности, в той его части, где население исповедует ислам», – отметил эксперт.

Еще собеседник ФАН напомнил о крайне сложных взаимоотношениях между Турцией и Грецией, а также о неспособности европейских государств оказать влияние на деятельность Анкары в Северной Африке. Политолог считает, что Афины в данном случае считают важным заручиться поддержкой Алжира, граничащего с Ливией и также испытывающего сложности из-за турецкого вмешательства в ливийский кризис.

Греция и Алжир выступают против турецкого вмешательства в Ливию

«В настоящий момент Ливия уже является большой проблемой для окружающих ее государств. У Алжира с Ливией достаточно большая общая граница, при этом племена берберов и беженцы из обеих стран свободно передвигаются через нее, что представляет определенные проблемы для двух государств. Греция сделала довольно интересный шаг по установлению контактов с Алжиром. Дело в том, что ее (Греции.  Прим. ФАН) обращение к европейским структурам оказалось малоэффективным, поскольку Евросоюз находится в очень сложных взаимоотношениях с Турцией из-за вопросов, связанных с беженцами, а также после отказа турецкой стороне в членстве в ЕС.

Как известно у Греции и Турции исторически сложилась взаимная национальная неприязнь, проявляющаяся от анекдотов, до конкретного обострения, происходящего время от времени в этом регионе. Кроме того, Греция считает, что ее интересам нанесен ущерб в связи с соглашением между ливийским «правительством» (ПНС.  Прим. ФАН) и турецким по поводу демаркации морских границ», – заключил Владимир Джаралла.

Напомним, ранее редакция ФАН рассказывала в одной из публикаций о поддержании Алжиром инициатив, направленных на мирное урегулирование конфликта в Ливии и неприятии вмешательства Турции во внутренние дела североафриканского государства.

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