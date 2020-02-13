Греция и Алжир выступают против турецкого вмешательства в Ливию

Глава внешнеполитического ведомства Греции Никос Дандиас провел встречу со своим коллегой из Алжира Сабри Букадумом, на которой обсуждалась ситуация в Средиземном море, а также затяжной ливийский кризис. Министры договорились о тесном сотрудничестве в вопросах мирного урегулирования в Ливии. Об этом сообщило издание libiya24.tv.

Кроме того, руководитель греческого МИД выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Ливии, которая создает напряженность во всем средиземноморском регионе. Также он подчеркнул, что Афины выступают против любого иностранного вторжения на территорию североафриканского государства, где и так слишком сложная обстановка, которая может обернуться новой эскалацией конфликта.

По словам Дандиаса, необходимо приложить максимальные усилия для предотвращения вмешательства во внутренние дела Ливии, поскольку ливийский кризис угрожает безопасности многих государств акватории Средиземного моря. Очевидно, речь идет о военной помощи Турции так называемому Правительству национального согласия (ПНС), однако представители двух государств прямо не указывают на нарушения Анкарой своих обязательств, подтвержденных по итогам международной берлинской конференции, прошедшей 19 января.

В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) крымский политолог Владимир Джаралла объяснил, что греческий МИД сейчас активно действует в дипломатических рамках, не называя при этом виновника обострения ливийского кризиса, что, впрочем, несколько не снижает ответственности Турции за нарушение своих обязательств касательно Ливии.

«Это и есть искусство дипломатии – в определенных ситуациях не называть прямо, но при этом всем все становится понятно. Турция с одной стороны делает дипломатические шаги, с другой стороны, эти шаги сопровождаются военной силой. Анкара отчетливо показывает, что не станет ограничиваться исключительно регионом Ближнего Востока и событиями в Сирии, но также будет стремиться активно продвинуться в средиземноморье, в частности, в той его части, где население исповедует ислам», – отметил эксперт.

Еще собеседник ФАН напомнил о крайне сложных взаимоотношениях между Турцией и Грецией, а также о неспособности европейских государств оказать влияние на деятельность Анкары в Северной Африке. Политолог считает, что Афины в данном случае считают важным заручиться поддержкой Алжира, граничащего с Ливией и также испытывающего сложности из-за турецкого вмешательства в ливийский кризис.

«В настоящий момент Ливия уже является большой проблемой для окружающих ее государств. У Алжира с Ливией достаточно большая общая граница, при этом племена берберов и беженцы из обеих стран свободно передвигаются через нее, что представляет определенные проблемы для двух государств. Греция сделала довольно интересный шаг по установлению контактов с Алжиром. Дело в том, что ее (Греции. – Прим. ФАН) обращение к европейским структурам оказалось малоэффективным, поскольку Евросоюз находится в очень сложных взаимоотношениях с Турцией из-за вопросов, связанных с беженцами, а также после отказа турецкой стороне в членстве в ЕС. Как известно у Греции и Турции исторически сложилась взаимная национальная неприязнь, проявляющаяся от анекдотов, до конкретного обострения, происходящего время от времени в этом регионе. Кроме того, Греция считает, что ее интересам нанесен ущерб в связи с соглашением между ливийским «правительством» (ПНС. – Прим. ФАН) и турецким по поводу демаркации морских границ», – заключил Владимир Джаралла.

Напомним, ранее редакция ФАН рассказывала в одной из публикаций о поддержании Алжиром инициатив, направленных на мирное урегулирование конфликта в Ливии и неприятии вмешательства Турции во внутренние дела североафриканского государства.