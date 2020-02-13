МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на предмет пропаганды наркотиков

Москва, 13 февраля. МВД РФ проверяет издания «Медуза», «Радио Свобода» и BBC на предмет пропаганды наркотиков. Об этом рассказал глава главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов.

По его словам, ведомство анализирует информационные материалы в Интернете, в том числе указанных СМИ.

«Все материалы проверяются на пропаганду наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков», — заявил Храпов.

Он напомнил, что в прошлом году Роскомнадзор по требованию МВД ограничил доступ к 22 тысячам ресурсов в Сети.

Напомним, ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев обвинил «Медузу», «Радио Свобода» и BBC в том, что они формируют в России идею легализации наркотиков.

По его мнению, около десяти иностранных НКО популяризируют наркопотребление.

В качестве примера таких организаций парламентарий привел «Человек в беде», Национальный демократический институт, Атлантический совет, Национальный фонд в поддержку демократии, Международный республиканский институт, фонды «Открытое общество» и признанная нежелательной в РФ «Открытая Россия».

«И три крупнейших медиахолдинга «Медуза» (Латвия), ВВС (Англия), «Радио Свобода» (Америка). Эти НКО — нежелательные в России — при поддержке иностранных СМИ-иноагентов они <…> пытаются формировать среди молодежи позицию о необходимости легализации наркотиков», — уверен депутат Госдумы.

Классификатор СМИ, составленный Федеральным агентством новостей, относит «Медузу», а также русские службы «Радио Свобода» и BBC к иностранным изданиям, которые финансируются США для пропаганды своей политики.