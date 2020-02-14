Зачем ПНС Ливии нужен пиар на Западе?

В опубликованном во вторник докладе генеральных инспекторов Госдепа США и Пентагона о ситуации в Северной и Западной Африке, где рассматривается период с октября по декабрь 2019 года, США настаивали на том, что российский военный контингент, представленный ЧВК «Вагнер», находится в Ливии. Более того, Соединенные Штаты утверждают, что за последние месяцы в Ливию было отправлено от 600 до 1200 бойцов из российской ЧВК и это мешает США проводить операции в стране.

Редакция Федерального агентства новостей (ФАН) нашла «истоки» этой цифры, в чем помогли немецкие коллеги из издания Zurest — в статье немецкого издания упоминалось о том, что ряд американских компаний заключили договор с ПНС Ливии об оказании ряда услуг, среди которых был так называемый договор об оказании услуг в сфере медиа. Кроме того, в тексте документа говорилось и о лоббировании интересов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии через американских политиков. ФАН ознакомилось с упоминаемыми немецкими СМИ бумагами, вследствие чего было обнаружено, что именно посредством вмешательства американских лоббистских компаний в сети начали фигурировать разные цифры, свидетельствующие о «присутствии» бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии.

Проследив хронологию заключенных договоров и заявлений американских сенаторов становится ясно, что после заключения контрактов между лоббистскими американскими компаниями и ПНС Ливии сенаторы США Крис Кунс, Линдси Грэм, Крис Мерфи и Марко Рубио активно голосовали за применение санкций против России, а также продвигали законопроект по усилению роли США в Ливии.

Главная роль досталась PR-агентствам

Как мы знаем, в ливийском конфликте есть два центра силы: так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, базирующееся в Триполи, и тобрукская Палата представителей с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Однако в последнее время наблюдается тенденция с поддержкой ПНС Ливии в публикациях мировых СМИ. С чем связан такой стремительный взлет имиджа правительства Сарраджа? Немецкое издание Zurest приводит анализ нескольких западных материалов, объединенных общим лейтмотивом — как всегда, «во всем виноваты русские».

В день Берлинской конференции в Bloomberg вышла статья «Man Who Cut Libya's Oil Supply Is Getting Harderto Handle». Журналисты обвиняют Хафтара в блокаде поставок ливийской нефти перед международной конференцией, что доказывает его неготовность к миру и переговорам. Похожая мысль сквозила и в материале британского The Guardian: «Libya oil production nosedives as Haftar ignores calls to end war».

За месяц до этого тот же Bloomberg, Associated Press и Foreign Policy написали, что Хафтар якобы заручился помощью российских наемников (ЧВК «Вагнер» — Прим. ФАН) и готовится к взятию Триполи, а это «приведет к гуманитарной катастрофе».

Все эти материалы объединяет одна единственная мысль, которую и пытаются запихнуть в головы читателей: ПНС Ливии — демократическое и признанное мировым сообществом правительство, а тобрукская Палата представителей — всего лишь марионеточная структура «этих русских». Даром, что хакеров не приплели — мода привязывать их ко всем мировым бедам на Западе уже пошла на спад.

«Спалились» наши западные коллеги на отчетах, которые находятся в публичном доступе американской лоббистской компании Mercury Public Affairs, LLC, так как это информация о деятельности в качестве иностранного агента в соответствии со знаменитым Foreign Agents Registration Act (FARA).

При этом заявления об участии ЧВК «Вагнер» прямым текстом были прописаны в договоре как тезис, который должен звучать в материалах СМИ:

«Влияние России в Ливии: Россия продолжает подрывать ливийскую стабильность, развертывая наемные войска на земле в Ливии в количестве 600-800 бойцов. Если Россия добьется успеха, они еще больше дестабилизируют Ливию, создадут больше насилия и будут способствовать росту терроризма в Северной Африке». «По крайней мере 1000 российских наемников заключили контракт с ЧВК «Вагнер» на землях Ливии с сентября в попытке перевернуть ход войны».

Ссылки на некоторые статьи с датой публикации и кратким содержанием — это часть отчетов компании перед ПНС Ливии. Об этом свидетельствует приписка возле каждого документа: «Disseminated by Mercury Public Affairs LLC, a registered foreign agent, on behalf of the Government of National Accord Libya, Office of the Prime Minister». Кроме того, стало известно, что в прошлом году правительство Сарраджа подписало контракт с Mercury Public Affairs, LLC об улучшении имиджа ПНС Ливии в СМИ. Таким образом, американские лоббисты выполняют функцию пиарщиков террористической структуры в Ливии, которые, в свою очередь, пытаются навязать мировому сообществу миф о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в регионе путем муссирования этой темы в западном медиапространстве. Получается, что чем больше и чаще повторяется этот тезис, как бы невзначай, тем больше люди склонны принимать это на веру.

В таком случае, насколько можно доверять материалам вышеуказанных изданий, если Mercury Public Affairs, LLC отчитываются о публикациях перед ПНС — это ли не доказательство проплаченного образа сарраджевского правительства в западных СМИ и намеренного очернения имиджа России в глазах международной общественности?

О тонкостях сотрудничества

Соглашение между ПНС Ливии и американской компанией Mercury Public Affairs было заключено в апреле 2019 года, о чем свидетельствует скан договора с подписями должностных лиц. Согласно отдельным его пунктам, MPA (Mercury Public Affairs) обязалась продвигать интересы Сарраджа в западном медиапространстве и лоббировать интересы ПНС в целом в кругах исполнительной власти США. На обеспечение этих нужд ПНС Ливии обязалось выплачивать компании каждый месяц по 150 000 долларов и 50 000 долларов «сверху» за непредвиденные расходы, связанные с оказанием необходимых услуг. Известно, что на счет Mercury Public Affairs уже поступил первый платеж в полмиллиона долларов США — небольшая сумма для тех, кто добывает деньги из нелегальной продажи ливийской нефти, торговли оружием и людьми. Всего ПНС Ливии по условиям договора должно выплатить американской компании за все оказанные услуги порядка двух миллионов долларов. Такова «такса» для тех, кто хочет пролоббировать свои интересы на Западе и подгадить России.

В документах указанной компании из публичной базы FARA мы нашли любопытный материал от The Guardian, в котором Египет и ОАЭ, которые официально выразили поддержку Ливийской национальной армии, обвиняются в ударе по лагерю беженцев. И это не единственное доказательство.

Кроме того, существует также письмо некой Саре — исходя из текста письма, это редактор одного из западных изданий или журналист. В письме эту женщину просят в последующих материалах сделать акцент на заявлении спецпредставителя ООН по Сирии Гасана Саламе, в котором он критикует Хафтара.

Еще более интересными становятся заявления сенаторов США из пресс-релиза. Представители республиканцев Линдси Грэм и Марко Рубио, имеющие «выход» на Дональда Трампа, а также демократы Крис Кунс и Крис Мерфи заявили о вынесении на рассмотрение Конгресса «The Libya Stabilization Act». По словам сенаторов, документ «наложит санкции на лиц, разжигающих насилие в стране, потребует отчета об участии иностранных правительств и стратегии противодействия российскому влиянию. В законопроекте также будут перечислены ресурсы США, включая гуманитарную помощь, для поддержки ливийского народа и возможного единого ливийского правительства». Кроме того, американские чиновники в один голос заявляли о присутствии российского военного контингента в Ливии, представленном ЧВК «Вагнер», но, как мы помним, все это фактически исходит из уст ПНС Ливии, которое, в свою очередь, согласовало все подобные заявления с американскими лоббистскими компаниями. Такой подход к раскачиванию темы «присутствия» ЧВК «Вагнер» в Северной Африке выгоден террористическому режиму в Триполи для того, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от собственных преступных схем.

Ранее стало известно, что Конгресс США готовит санкции «против российских наемников и других нарушителей прав человека в Ливии». Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность использовать это вмешательство для оживления американской политики в стране. Тогда уже известные нам член комитета по международным делам сенатор Крис Кунс и сенатор Линдси Грэм подготовили законопроект, который должен ограничить российскую активность: новые санкции включают в себя запрет на выдачу виз и заморозку собственности торговцев оружием, а также тех, кто незаконно пользуется ливийскими природными ресурсами. Предлагаемые санкции поступили на фоне сообщений «об увеличении числа российских наемников в Ливии».

В Twitter ускользнула информация о том, что глава ПНС Файез Саррадж проводил встречу за закрытыми дверями с сенатором Грэмом в кулуарах форума в Дохе. Учитывая ряд подобных фактов, заявления о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии уже выглядит как тщательно продуманный «контент-план» США и функционеров триполитанского правительства.

عاجل

اجتماع مغلق للسراج الان مع المبعوت الامريكي السيناتور ليندسي جراهام في قطر سبقه اجتماع مع رئيس شركة توتال الفرنسية

في الدوحة بقطر وكل قدام الرأى العام والعالمى كل شي فوق الطاولة#والحوافر عالفرنيلو ???????????? pic.twitter.com/UI5dYZz0r5 — Ibrahiم ???????? (@ibra_abushahma) December 14, 2019

А теперь давайте вспомним первый пункт договора между американцами и ПНС Ливии: лоббирование интересов правительства Сарраджа перед американской властью. Примечательно, что почти сразу после заключения договора главе ПНС позвонил Линдси Грэм, выразив свою поддержку. Об этом свидетельствует заметка в отчетах Mercury Public Affairs, где мы увидим схожести в пресс-релизе Линди Грэма и материале «Khalifa Haftar is ho longer part of Libya's solution».

Отчеты есть и о взаимодействии Mercury Public Affairs с исполнительной ветвью власти США — в них говорится о встрече представителей администрации Трампа с «правительством Ливии». В ходе встречи Белый дом выразил симпатию ПНС Ливии.

Оказалось, что сотрудничеством с Mercury Public Affairs ПНС Ливии не ограничилось — в сентябре триполийская сторона заключила контракт с Gotham Government Relations & Communications суммой на полтора миллиона долларов.

Следы на пути к источникам фейков приводят к недавнему заявлению Пентагона о контртеррористических операциях ВС США за пределами Ливии в координации с ПНС — напомним, в начале февраля город-порт на североафриканском побережье принимал делегацию американской консалтинговой компании Jones Group International (JGI). Тогда участники встречи обсудили с главой ПНС Файезом Сарраджем сотрудничество в сферах обороны и безопасности, а также договорились укреплять совместные с США программы и вместе «бороться с терроризмом». Однако есть факты, которые заставляют усомниться в благих намерениях Соединенных Штатов — например, у руководителя JGI, отставного генерала морской пехоты США Джеймса Джонса имеется большой опыт в борьбе с теми, кого Америка называет террористами. По долгу службы он курировал силовые структуры богатого нефтью Ирака, а пару лет спустя на должности советника по национальной безопасности администрации Барака Обамы занимался контролем операций в Афганистане и руководил силами НАТО в Европе. Он получил много наград, в том числе медаль НАТО за службу в бывшей Югославии. В итоге все мы знаем, что вмешательство Штатов не принесло добра ни Ираку, ни Афганистану, ни Балканам.

После увольнения со службы в 2010 году Джеймс Джонс занялся бизнесом и стал лоббировать интересы нефтяных компаний. При этом стоит отметить, что офис Jones Group International находится всего в 15 км от Пентагона.

Зачем ПНС Ливии понадобился пиар?

Наконец, один из главных вопросов: с какой целью так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии спустя столько времени именно сейчас решило озаботиться своим имиджем перед мировым сообществом? Благодаря вышеуказанным американским компаниям жителями Европы и Америки воспринимают триполитанское правительство как легитимное и признанное, игнорируя, а может, даже и не зная деталей Схиратских соглашений от 2015 года. Согласно документу, срок функционирования ПНС Ливии ограничивался двумя годами с начала 2016 года до принятия новой Конституции. Таким образом, в 2018 году ПНС юридически утратило статус легитимного органа власти несмотря на признание со стороны ООН двенадцатью странами-членами организации.

Необходимость дополнительного пиара, тем не менее, обусловлена не столько отсутствием легитимности ПНС де-юре, сколько темным прошлым его функционеров — если бы мировое сообщество узнало о «прошлых грешках» нынешних триполитанских «чиновников», отношение к ПНС как к правительственной структуре поменялось бы в корне.

Например, «министерство обороны» ПНС Ливии курирует банду Башира Халфаллы по прозвищу Аль-Бугра — взгляды бандформирования симпатизируют некоторым выходцам из ИГИЛ1 и «Аль-Каиды1 (запрещены в РФ). Сам главарь ПНС Файез Саррадж вынужден был признать обе группировки террористическими, однако ситуация так и осталась на уровне заявлений в СМИ — фактически банда Аль-Бугры продолжает сражаться на стороне ПНС Ливии против армии Халифы Хафтара. Еще одна группировка, напрямую подчиняющаяся минобороны ПНС — бригада Усамы аль-Джувейли. Этот человек ответственен за резню в Какле и печально известную бойню в больнице Гарьяна, что, в принципе, неудивительно — родственники лидера банды связаны с исламистскими группировками.

В «правоохранительном» ведомстве ПНС не менее интересные персонажи — командующий «Силами защиты Триполи» Хайтэм ат-Таджури фигурировал в докладе ООН 2016 года как вымогатель, похищающий людей.

Группировка RADA, помимо казней, незаконных арестов и пыток, прославилась инцидентом в 2017 году в Манчестере, когда один из функционеров организации подорвал себя на концерте певицы Арианы Гранде.

Присутствие в Ливии ЧВК «Вагнер» на фоне массовой истерии Запада по отношению к России отлично вписывается в информационную повестку США, а сокрытие таким путем преступных схем и махинаций, в конечном счете, играет даже на руку Белому Дому — операции по покупке-продаже нефти отойдут на второй план после подобных заявлений.

Что из этого следует?

Во многих СМИ приводились разные доказательства того, что ПНС Ливии поддерживают «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). Из этого следует лоббирование интересов триполитанского правительства Турцией в лице президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который при этом отстаивает свои интересы — шантажировать Евросоюз, угрожая пустить очередной поток беженцев в Европу, если он не получит деньги, Эрдоган уже научился.

Торговцы людьми, симпатизирующие взглядам триполитанского правительства, очевидно, также освоили такую тактику — теперь исламисты усилиями запада становятся представителями «законного правительства Ливии». Любопытно, признает ли Запад сирийских боевиков, перебрасываемых Турцией на сторону ПНС, членами «ливийской армии» после очередных угроз со стороны Анкары? Перспектива встречать на улицах своего города подобных головорезов — не самая радужная:

Exclusive: LNA source tells @lindseysnell that today, an ISIS member was captured among a group of Turkish-backed Syrian militants attempting to flee Libya for Europe. "He told us until three months ago, he had been held in an SDF prison in NE Syria."https://t.co/kEyrH6Milk — The Investigative Journal (@TIJournalism) January 20, 2020

Возможно, Mercury Public Affairs, LLC и подобные ей компании найдут способ объяснить жителям Европы, что эти мигранты «не такие уж и страшные», даже несмотря на то, что бегают по городу с поясом Шахида — дескать, это же члены признанного ООН правительства. Однако кто-то все же должен будет в пиковой точке развеять раскрученный лоббистами миф, сооруженный за деньги в интересах отнюдь не европейцев.

Ранее Федеральное агентство новостей писало об участии Америки в составлении фейков о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии — руководство США увеличивает военную активность в Африке и, в частности, в Ливии, заявляя, что именно Россия препятствует операциям США в Северной Африке. Наряду с этим Вашингтон настаивает на том, что в Ливии якобы находится ЧВК «Вагнер», и численность русских бойцов в Ливии постепенно увеличивается. Заявления об этом неоднократно опровергались на официальном уровне — в Москве уже говорили о том, что ООН не обнаружила каких-либо свидетельств присутствия российских наемников в Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.