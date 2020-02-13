Следующий штраф для Twitter и Facebook составит 16 миллионов рублей

Таганский районный суд города Москвы признал виновными компании Twitter и Facebook в неисполнении требований Роскомнадзора. Об этом с места событий сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

В здании суда собралось несколько десятков журналистов, и они заняли целый коридор в ожидании вердикта судьи. Первое заседание началось раньше назначенного времени, судья зачитал обвинение, после чего представитель РКН обосновал свою точку зрения.

По словам представителя РКН, компания Twitter.ink отвечала на требования государственных структур России некорректно и в целом было непонятно, собираются ли там вообще выполнять законные требования РФ. Так, в Twitter заявляли, что готовы тратить деньги на адвокатов, но отказываются входить в российское правовое поле, а РКН якобы не имеет права требовать информацию о данных пользователей, поскольку компания является иностранным юридическим лицом без представительства в России. Чуть позже срок, отведенный на ответ в адрес РКН истек, и было возбуждено административное производство.

Выслушав аргументы представителя РКН и историю вопроса, судья удалился в совещательную комнату. Заметим, что представитель Twitter.ink в зале суда отсутствовал.

Следующее заседание прошло быстрее. Представитель Facebook.ink так же не явился на заседание, поэтому судья вынес вердикт и завершил судебный процесс. Штраф для обеих компаний составил 4 миллиона рублей. Компании обязаны выплатить эту сумму в течение 60 дней.

При этом представитель Роскомнадзора заявил, что выплата штрафа не освобождает компании от выдвинутых требований, и если они в ближайшее время не локализируют данные на территории России, то штраф возрастет до 16 миллионов рублей.

Напомним, мировой суд Москвы признал Twitter.ink и Facebook.ink виновными в совершении правонарушения ч. 8 ст. 13.11 КоАП России («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»). 31 января Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении двух компаний, которые не выполнили требования о локализации данных граждан РФ в установленный срок.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию нашей страны. Повторное нарушение грозит штрафом от 6 миллионов до 18 миллионов рублей. Поправки в закон «О персональных данных», которые обязывают хранить данные о российских пользователях на территории РФ, вступили в силу 1 сентября 2015 года.