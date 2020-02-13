Виторган растрогал поклонников романтическим фото с возлюбленной

Москва, 13 февраля. Пользователи Сети восхищены романтическим фото Максима Виторгана с его возлюбленной Нино Нинидзе, которое было сделано на отдых в Омане. На снимке Виторган запечатлен в объятиях счастливой возлюбленной на фоне заката и гор.

«Хочется молчать, смотреть и медитировать. Здесь, как нам сказали перебывала куча президентов и всяких сильных мира сего… Сюда бы на недельку в тишину и уединение», — подписал снимок Виторган.

Публикация не оставила равнодушными поклонников звездной пары, которые выразили восхищение и пожелали паре приятного отдыха.

«Как же я люблю смотреть ваши фото и узнавать о новых красивых местах. Спасибо», — отмечает luchik_rainbow.

«Очень красиво. Да, и вы хороши», — пишет akselena_58.

«Максим, приятного отдыха», — желает oxvlad.

«Очень за вас рада, искренне желаю много, много счастья», — пишет marina_ukhanova_komsa.

«Какие красивые!» — отмечает svettonus_san.

«Султанат Оман прекрасен. Даже больше понравилось, чем в Дубае», — делится впечатлениями samdespot.

«Прекрасные, я рада за вас!» — отмечает ninakuharchuk.

Ранее Виторган заставил волноваться своих поклонников, намекнув на проблемы в личной жизни. Актер опубликовал пост в Instаgram, в котором процитировал высказывание Льва Толстого о предательстве, чем спровоцировал слухи о расставании с 28-летней актрисой.