Кононенко разругался с Собчак из-за «телочки с ножом»

Москва, 13 февраля. Известный блогер Максим Кононенко разругался с телеведущей Ксенией Собчак из-за новости о прекращении уголовного дела против девушки, ранившей ножом насильника.

Все началось с ироничного комментария Кононенко под постом с новостью: «Какая красивая телочка! Я понимаю насильника». На эту шутку отреагировала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Сначала подумала — показалось. А нет, не показалось», — написала она, разместив скриншот новости и комментарий Кононенко.

Ответ не заставил себя долго ждать. Кононенко заявил, что Собчак — «редкостная дура» и объяснил, что между пониманием и одобрением пролегает большая разница. Блогер подчеркнул, что его жена наверняка поняла бы его восхищение «красивой телочкой», но точно бы не одобрила. Точно так же он сам понимает, но не одобряет уход Собчак от Виторгана. Кононенко не упустил случая подколоть Собчак, обратив внимание на название ее личного Telegram-канала, пишет газета «Взгляд».

«Кстати, «Кровавая барыня» — это Салтычиха. Замучившая и убившая десятки телочек. Ты, Ксюха, окстилась бы», — написал он.

Как сообщает телеканал RT, в четверг следствие прекратило уголовное преследование жительницы Подмосковья Дарьи Агений, которая ранила ножом для заточки карандашей мужчину, попытавшегося ее изнасиловать. Против девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которое впоследствии было переквалифицировано на более мягкую статью — «Превышение пределов необходимой самообороны». В конечном итоге дело было прекращено за отсутствием состава преступления.