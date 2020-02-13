Фитнес-тренерша объяснила свою истерику в такси провокациями водителя

Москва, 13 февраля. Сеть фитнес-клубов «С.С.С.Р», сотрудница которой, предположительно, устроила скандал в такси, отказалась комментировать инцидент.

Корреспонденты издания Nation News позвонили в фитнес-клуб, где, по некоторым данным, работает девушка. Они поинтересовались, действительно ли она имеет отношение к инциденту. Однако PR-директор Наталья Суворова отвечать на вопросы журналистов не стала и попросила написать официальный запрос.

«Вы можете мне на почту прислать официальный запрос, потому что у нас много сотрудников. Если я вам сейчас позвоню и скажу: «Я Вася из какого-то города…», вы ответите на мой вопрос? Нет. Поэтому я, как директор по маркетингу, прошу официально написать», — сказала Наталья.

Напомним, жительница Москвы устроила истерику в салоне такси из-за отказа ее везти. В Сеть попали кадры, на которых буйная девушка осыпает оскорблениями водителя и нападает на него с кулаками. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», девушкой оказалась бывшая участница конкурса «Краса России» и «Мисс Томск» Яна Данькова. Судя по фото из Instagram девушки, она работает фитнес-тренером. Об этом пишет «Газета.ru».

Девушка прервала молчание и прокомментировала инцидент, вызвавший бурную реакцию пользователей Сети. Соответствующий пост она разместила в своем профиле в социальной сети Instagram. Она рассказал свою версию произошедшего в такси.

«Одна секунда может изменить вашу жизнь. За одну секунду на голову может упасть кирпич, можно опоздать на самолет, который разобьется, или можно стать знаменитой как я», — начала Яна Данькова.

Она собиралась на работу и заранее вызвала такси. Водитель долгое время не трогался с места, а на просьбу ехать быстрее он попросил отдельную плату. На Можайском шоссе оказалось, что таксист не отметил начало поездки в приложении.

У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счетчик не отключен.

«Уточнила, что происходит, водитель начал хамить. Я спросила, что не так? Почему такая реакция? Чем я его обидела? Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе», — рассказывает девушка.

Она признается, что очень сильно испугалась и в какой-то момент перегнула палку, устроив истерику. По словам Яны, она переживала, что ее высадят прямо на шоссе. Водитель плохо разговаривал, отметила девушка.

«Провокация и манипуляция чистой воды со стороны этого мужчины. Проворный водитель не растерялся. Быть может, он знает, как себя вести в подобных ситуациях? Может он зарабатывает на этом? Он ловко включил камеру в нужный момент и улыбался. Я плакала, а он улыбался», — вспоминает фитнес-тренер.

Она извинилась за свое резкое поведение и отметила, что отвечать негативом на негатив не стоит. Данькова попросила обратить внимание на проблемы в сфере услуг такси. По словам Яны, подобные истории, с которой столкнулась она, повсеместно случаются со многими людьми, в том числе ее родственниками и друзьями. Однако редко кто-то сообщает об этом.