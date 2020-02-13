حصاد أخبار سوريا في 13 فبراير/ شباط: روسيا منعت التصعيد في محافظة الحسكة ، أرسلت تركيا اجنادها إلى إدلب

سوريا ، 13 فبراير. ساعد الجيش الروسي في منع تفاقم الوضع بين الرتل العسكري الأمريكي والسوريين المسالمين في محافظة الحسكة. أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن إرسال قوات تركية إلى محافظة إدلب.

ساعد الجيش الروسي منع تصعيد الصراع بين جنود السوري والامريكي

قال يوري بورنكوف ، رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين ، إن جهود الجيش الروسي ساعدت في منع تفاقم الوضع بين رتل العسكري الأمريكي والمدنيين في محافظة الحسكة.

وقال بورنكوف: "بفضل الجهود التي بذلها الجنود الروس الذين وصلوا إلى مكان الحادث تم منع النزاع مع المحليين".

يشير بورنكوف إلى أن الجيش الروسي ساهم في خروج الرتل الأمريكي في اتجاه نقطة الأساس في منطقة خربة عمو بمحافظة الحسكة.

ترسل تركيا جيشها إلى إدلب لمساعدة المسلحين

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ان أنقرة ترسل الجيش إلى إدلب لإقامة السيطرة على هذه المنطقة.

نقلت وكالة الاناضول عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار - إن تركيا ترسل قوات إضافية إلى إدلب من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار ولإقامة السيطرة على المنطقة.

قال خلوصي أكار - سنستخدم القوة العسكرية ضد من سينتهك وقف إطلاق النار ، بمن فيهم المتطرفين.

في ليلة 3 فبراير ، بدأت القوات التركية تتحرك في منطقة خفض التصعيد بإدلب دون إخطار أطراف أخرى. ونتيجة لذلك ، تعرض الجنود لإطلاق النار ، فأخطأتهم وحدات الجيش السوري بالإرهابيين. تكرر الوضع في 10 فبراير ، ونتيجة لذلك وفاة خمسة جنود أتراك.

تدعو السفارة الروسية أنقرة لاتخاذ قرار بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة

دعت السفارة الروسية في تركيا أنقرة إلى اتخاذ قرار بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة. نشرت البعثة الدبلوماسية صورتين حول هذا الموضوع على موقع تويتر.

على أحد من الصور - وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعباراته عن مقتل الجنود الاتراك في محافظة إدلب.

نقلت الصورة عنه - نحن بجانب حليفتنا في حلف شمال الأطلسي - تركيا التي فقدت جنودها بعد هجوم عليهم.

الصورة الأخرى هي انفوجرافيك من وكالة الاناضول حول مساعدة واشنطن العسكرية لتشكيلات كردية سورية. تعتبر هذه القوات إرهابية في تركيا وتتعلق بحزب العمال الكردستاني.

المنشور ذو عنوان باللغة التركية: "عليكم اختيار".

وفقًا لوكالة الاناضول ، يُظهر طلب ميزانية البنتاغون للسنة المالية 2021 مبلغ 200 مليون دولار تنوي القيادة الأمريكية إنفاقها على دعم القوات الموالية لواشنطن في سوريا. وأساس هذه القوات هو التشكيلات المسلحة للأكراد.

يقول بيسكوف ان مكافحة الإرهاب هي الأولوية للسلطات السورية

نقلت وكالة الأنباء الفيدرالية عن المتحدث باسم رئيس الاتحاد الروسي ، ديمتري بيسكوف ، ان في الواقع الحالي - مكافحة الإرهاب هي الأولوية للسلطات السورية.

علق بيسكوف على وصول الممثل الخاص الأمريكي لسوريا جيمس جيفري إلى أنقرة والمحادثات المحتملة بشأن إدلب السوري بين رئيسي تركيا ، رجب طيب أردوغان ، والامريكي ، دونالد ترامب.

لا نستطيع ان نتحدث حتى الآن عن التدخل الأمريكي المباشر في هذا الصراع. على أي حال ، لا يتعلق الأمر بصراع ، بل يتعلق بتنفيذ اتفاقات سوتشي والالتزامات التي تعهدت بها الأطراف وفقًا لهذه الوثيقة. وأيضاً ، أولاً وقبل كل شيء ، نحن هنا نتحدث عن مكافحة الإرهاب التي تشنها الجيش السوري في بلده.