В Судане задержали боевика, работавшего на главарей «Братьев-мусульман»

Боевик, арестованный властями Судана, признался, что работал с лидерами террористической группировки «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) в Турции. Об этом сообщает иностранное издание «Аль-Арабия» в своем аккаунте в Twitter.

نيابة السودان: المتهم بالإرهاب اعترف أنه يتعامل مع قيادات الإخوان في تركيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 13, 2020

Арабский информационный ресурс со ссылкой на суданскую прокуратуру сообщает, что один из арестованных в Хартуме членов ячейки террористической организации признался, что работал с лидерами «Братьев-мусульман» в Турции.

Ранее власти Судана заявляли о намерении возбудить уголовное дело против террористической ячейки «Братьев-мусульман» в Египте и Турции — прокуратуре района Хадж-Юсеф был отдан приказ возбудить уголовное дело в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, а также Законом об оружии и боеприпасах в отношении члена террористической ячейки в регионе Хадж-Юсеф. Согласно информации, полученной от изданий Аль-Арабия и Аль-Хадат, обвиняемый принадлежит к «Братьям-мусульманам» в Египте и имеет сирийский паспорт.

Источники сообщают, что обвиняемый признал факт прохождения им курсов по изготовлению и установке взрывчатых веществ, а также то, что он и остальные члены сети были отправлены в Судан контрабандой с поддельными сирийскими паспортами. Обвиняемый был заключен в тюрьму в Египте на несколько лет, прежде чем было принято решение о его освобождении для приезда в Судан. Боевики рассказали, что они прибыли в страну около шести месяцев назад, и в течение этого периода перемещались в пределах трех городов. Кроме того, они подтвердили, что имеют дело с руководством террористической группировки, которая находится в Турции.

Власти обнаружили взрывчатые материалы, которые обвиняемые покупали в разных местах, а также взрывной пояс, карты местности и несколько мобильных телефонов. Боевики передвигались по домам со всеми своими «припасами».

В настоящее время сотрудники спецслужб Судана продолжают поиски оставшихся на свободе боевиков, чтобы арестовать их и передать их дела в суд.

1 Организация запрещена на территории РФ.