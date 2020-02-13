Пискарев предложил СМИ принять участие в борьбе с популяризацией наркотиков среди молодежи

Москва, 13 февраля. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предложил представителям СМИ принять участие в борьбе с популяризацией наркотиков среди молодежи. С такой инициативой он выступил по итогам очередного заседания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Давайте будем вместе с вами заботиться о нашей молодежи, это все-таки наше будущее», — обратился Пискарев к журналистам.

По его словам, представители медиа могли бы помочь в развенчивании мифов, связанных с употреблением наркотиков.

«Мы со своей стороны примем те законы, которые помогут правоохранителям эффективно бороться с наркобизнесом», — добавил парламентарий.

Ранее Пискарев сообщил, что около 10 неправительственных организаций, признанных нежелательными в России, из-за границы ведут деструктивную деятельность — пытаются мотивировать молодежь добиться легализации наркотиков в стране, внушая, что «это свобода, независимость, счастье».