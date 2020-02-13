Глава Генштаба Герасимов обсудил с турецким коллегой ситуацию в Идлибской зоне деэскалации

Москва, 13 февраля. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов по телефону обсудил со своим коллегой из Турции Яшаром Гюлером ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике», — сообщили в министерстве.

В ведомстве также добавили, что стороны уделили особое внимание ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

В январе Россия и Турция предприняли попытку ввести в Идлибе режим прекращения огня, однако экстремисты наоборот увеличили боевую активность, обстреливая в том числе мирные кварталы и социальные объекты. В результате атак погибли российские и турецкие военнослужащие.

На этом фоне Сирийская арабская армия предприняла успешное наступление в регионе, взяв под контроль стратегически важный город Саракиб.

В ответ турецкие силы нанесли удары по позициям правительственных войск Сирии и перебросили в регион подкрепление из дополнительных формирований.