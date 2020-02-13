Путин уволил губернатора Калужской области Артамонова

Москва, 13 февраля. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

«Принять отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию», — говорится в указе главы государства.

В документе отмечается, что временно исполняющим обязанности главы Калужской области назначен Владислав Шапша.

В настоящее время Шапша занимает должность мэра Обнинска. С 2010 года он работал в администрации главы Обнинска на посту управляющим делами, а позднее занимал должность заместителя мэра Обнинска.