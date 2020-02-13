Научный журнал назвал плюс глобального потепления для России

Москва, 13 февраля. Глобальное потепление, приводящее к таянию вечной мерзлоты, может высвободить в России не менее 4,3 млн квадратных километров земли, которую можно использовать для посевов. Это примерно четверть всей территории страны.

Такие данные обнародовал научный журнал PLOS ONE, изучив климатические колебания. Похожие изменения произойдут и в Канаде, где пригодные для сельского хозяйства угодья вырастут на 4,2 млн квадратных километров. Освободившиеся от вечной мерзлоты территории можно засадить пшеницей, картофелем и рядом других морозостойких культур.

Ожидается, что потепление сделает Восточную Сибирь, Дальний Восток, Канадскую Арктику и Аляску более привлекательными для заселения. А вот жизнь в южных районах планеты, напротив, станет тяжелей из-за жары и засухи.

В то же самое время таяние вечной мерзлоты таит в себе экологическую угрозу. В почве заполярных земель накопилось более 177 млрд тонн углерода. Примерно столько же США могут выработать за 100 лет.

Первыми потепление почувствовали на себе заполярные регионы. Средняя температура там выросла на 4–9 градусов, что чревато таянием полярных льдов.

Отметим, что в Европе и в европейской части России в этом году зафиксирована аномально теплая зима. По словам синоптиков из погодного центра «Фобос», погодные аномалии ожидаются и на следующей неделе. Как передает «Газета.ру», теплую погоду в центральный регион принесет атмосферный фронт. Столбики термометра поднимутся выше нуля, а атмосферное давление увеличится.