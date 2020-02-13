Комиссия ГД по вмешательству обсудит с Кузнецовой вовлечение молодежи в наркопотребление

Москва, 13 февраля. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует обсудить проблему вовлечения молодежи в наркопотребление с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой. Об этом по итогам очередного заседания сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я с ней вступал в диалог. Она придет к нам. Есть вопросы именно по вовлечению молодежи в наркопотребление», — сказал Пискарев, отвечая на вопрос ФАН о возможном приглашении детского омбудсмена.

По его словам, речь пойдет в том числе о законопроекте, предусматривающем ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность, связанную с оборотом наркотиков.