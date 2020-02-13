Нашелся настоящий отец ребенка 13-летней школьницы

Красноярск, 13 февраля. Отцом ребенка семиклассницы из Железногорска оказался 15-летний старшеклассник. Ранее школьница утверждала, что забеременела от 10-летнего друга.

Юная пара приняла участие в программе Андрея Малахова «Прямой эфир». Школьница заявляла, что отцом ребенка является ее малолетний друг. Однако экспертиза показала, что 10-летний мальчик не мог стать отцом физически.

Как сообщает KP.RU, удалось выяснить, что настоящим отцом является 15-летний старшеклассник, это подтвердила экспертиза. По словам беременной школьницы, парень склонил ее к близости.

«Ты тусишь со многими, не только с Сашей. Почему тогда не со мной? Соглашайся, иначе все узнают, какая ты! И Саша тоже», — привела она слова отца ребенка.

Семья девочки уже написала заявление об изнасиловании, 15-летнего школьника посадили под домашний арест. Подросток не отрицает, что может быть отцом ребенка. Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.