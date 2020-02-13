В Госдуме пообещали Украине потерю тысяч солдат в случае попытки блицкрига в Донбассе

Последние три дня Украина стягивает к границам Луганской и Донецких народных республик дополнительные силы и средства: Киев хочет провести блицкриг в Донбассе к 75-летию Дня победы. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Похвала Столтенберга

Североатлантический альянс призывает украинского президента Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия к мирному урегулированию военного конфликта на территории Донбасса и не нарушать режим прекращения огня. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы можем похвалить президента Зеленского за инициативы по поиску мирного разрешения конфликта на Украине, однако необходимо сделать больше на пути к мирному урегулированию, где остается много проблем», — сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО.

В ходе встречи глава альянса пообщался с министром обороны Украины Андреем Загороднюком. Столтенберг обратил внимание, что соглашение о прекращении огня на территории Донбасса нарушается ежедневно. При этом наблюдатели ОБСЕ не могут перемещаться свободно и безопасно, заметил он.

Встречу с главой военного ведомства Украины генсек НАТО оценил положительно. Столтенберг напомнил, что инструкторы альянса подготовили уже тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинский блицкриг

Владимир Зеленский заслужил благодарность генсека НАТО, с иронией отмечает Виктор Водолацкий. Президент Украины выполняет все указания, которые идут в том числе и из штаб-квартиры Североатлантического альянса. ВСУ полностью переходят на стандарты НАТО, и эта работа находится у них сейчас в очень активной фазе, уверен депутат.

«Самое главное, что последние три дня Украина стягивает к границам Луганской и Донецких народных республик дополнительные силы и средства, бронетехнику. Харьковская бригада зашла туда десять дней назад. Сегодня туда подтягивается 25-я днепропетровская бригада. Поэтому действия, которые сегодня проводит группировка ВСУ, показывают, что Украина не собирается идти мирным путем. Она продолжает уничтожать население — обстрелы за два дня усилились. Это значит, что руководство Украины желает продолжать братоубийственную и кровопролитную гражданскую войну. Это все в рамках той политики, которая сегодня проводится Столтенбергом для создания очага напряжения на границе с Российской Федерацией», — пояснил Виктор Водолацкий.

По мнению депутата, руководство НАТО выражает Владимиру Зеленскому благодарность за то, что он четко и внятно выполняет все указания. Виктор Водолацкий при этом допустил, что Украина готовит силовой сценарий в Донбассе.

«Из ближайшего окружения Зеленского уходят адекватные люди, которые пытались доказать президенту, что необходимо выполнить свои предвыборные обещания. 70% украинцев желают мира и прекращения гражданской войны. При этом на пустующие места уже приходят одиозные и психические нездоровые личности. Вот они формируют иное мнение, в том числе провести так называемый блицкриг в Донбассе к 75-летию Дня победы. Сделать такой «подарок» жителям ДНР и ЛНР, попытаться силой зайти в Луганск и Донецк. Но если они попытаются это сделать, то Украина потеряет десятки, сотни, может, тысячи жизней. Что Зеленский будет говорить матерям погибших солдат ВСУ?» — считает Виктор Водолацкий.

По мнению депутата, если Владимир Зеленский рискнет на военную авантюру, то войдет в историю более ужасным, чем Петр Порошенко. Политик напомнил, что Зеленский обещал установить мир, но если мир делается на крови, то этот человек становится нерукопожатным в своей стране.

«Серая зона снова занята «Правым сектором»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) и солдатами ВСУ. Если они не собираются устраивать блицкриг, то какой в этом смысл?» — заключил Виктор Водолацкий.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.