«Газпром» приостановил переговоры с Китаем из-за коронавируса

Москва, 13 февраля. «Газпром» приостановил переговоры с китайской стороной по поводу поставок газа из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

Во время дня инвестора «Газпрома» она заявила, что российская компания намерена продолжить обсуждение с Пекином как западного маршрута поставок через газопровод «Сила Сибири – 2», так и транспортировки газа с Дальнего Востока России.

«На сегодняшний день, конечно, эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством по решению проблемы коронавируса», — отметила Бурмистрова.

Она добавила, что российское голубое топливо уже начинает конкурировать со сжиженным природным газом на китайском рынке.

«Газпром» заключил соглашение с китайской компанией CNPC о поставках газа в 2015 году. Контракт предполагает возведение газопровода «Сила Сибири – 2», который протянулся из Западной Сибири через Новосибирск к границе с Китаем.

Напомним, о появлении коронавируса 2019-nCoV стало известно в конце декабря 2019 года после выявления первых случаев заражения в китайском городе Ухань. Власти КНР ввели особый режим на территории провинции Хубэй, где находится эпицентр распространения заболевания, чтобы локализовать эпидемию. По последним данным, от вируса нового типа уже погибло более 1300 человек.