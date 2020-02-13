Москва, 13 февраля. Американский сенатор Берни Сандерс, который называет себя демократическим социалистом, одержал победу на президентских праймериз Демократической партии США в Нью-Гэмпишире, что вызвало внезапный «приступ радости» у скандального блогера Алексея Навального.

Навальный признался, что поддерживал коммуниста Берни Сандерс, поэтому очень рад его победе на праймериз в Нью-Гэмпшире.

Так приятно проснуться и узнать, что Берни выиграл! Я болел за него. — Alexey Navalny (@navalny) February 12, 2020

Политолог и профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев объяснил, с чем связана подобная реакция Навального. Он напомнил, что в 2007 году Сандерс примкнул к Демократической партии США, так как его коммунистические идеи не нашли поддержки со стороны республиканцев.

«Сандерс – социалист-марксист. В значительной степени практически коммунист», — пояснил политолог.

Он также добавил, что реакция Навального на победу Сандерса связана с грантами, которые блогер получает от американских демократов. По его словам, Навальный активно поддерживает коммуниста Сандерса, чтобы не лишиться американских грантов, передает «Политика Сегодня».

«Он (Навальный — Прим. ФАН) всю жизнь работал на демократов и всю жизнь, и во время демократической партии, получал перечисления. Республиканцы считают, что нечего платить дармоедам и грантоедам! Поэтому он готов поддерживать любого демократа. Даже коммуниста, по сути», — подчеркнул Матвейчев.

Он также добавил, что Навальный пытается выставить в дурном свете российскую избирательную систему, поддерживая Сандерса. Матвейчев отметил, что избирательные системы России и США имеют существенные различия. Так, международные наблюдатели допускаются на все избирательные участки в ходе выборов в России, а в США иностранцы допускаются только в четыре штата. По мнению Вашингтона, повсеместное присутствие международных наблюдателей «является попыткой влияния на ход голосования». Эксперт уверен, что американская избирательная система значительно хуже, чем российская.