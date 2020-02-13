Скидки на смартфоны Samsung в России выросли до 40%

Москва, 13 февраля. Южнокорейский гигант Samsung устроил в России большую распродажу, сбросив цены на смартфоны. В некоторых случаях скидки могут достигать 40%.

Так, например, Samsung Galaxy S9+ со встроенной флэш-памятью на 256 ГБ, который раньше стоил 76 190 рублей, теперь продается за 66 990 рублей. Samsung Galaxy A30s можно приобрести за 13 990 рублей вместо 15 990 рублей. А Samsung Galaxy A30s — за 12 990 рублей, что на 1 тыс. рублей дешевле. Скидки распространяются и на аксессуары. Речь идет о беспроводных наушниках, внешних аккумуляторах, чехлах и колонках.

Напомним, что в январе компания Samsung озвучила российские цены на свои новинки, которые поступят в продажу с 13 марта. Модель Galaxy S20 будет продаваться за 69,9 тыс. рублей, Galaxy S20+ можно будет приобрести за 79,9 тыс. рублей, а Galaxy S20 Ultra — за 99,9 тыс. рублей.

Кроме того, в феврале, во время церемонии «Оскар», южнокорейский гигант показал смартфон-раскладушку с гибким экраном Galaxy Z Flip. Новый гаджет имеет меньший размер, чем другие гибкие устройства линейки Galaxy Fold, и представляет собой раскладывающуюся книжку.

Новый девайс будет выпускаться в трех цветах: фиолетовом, черном, а в некоторых странах – «зеркальном золотом». Устройство получит экран размером 6,7 дюйма. В сложенном состоянии смартфон легко уместится в ладони или кармане. Компания гарантировала, что телефон можно будет сложить и открыть примерно 200 тысячи раз.