ПНС Ливии при помощи Турции превратила Триполи в новый рассадник тероризма

Агитационные материалы, содержащие призывы террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ), начали активно распространяться в ливийской столице, оккупированной незаконными вооруженными бандформированиями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В листовках говорится о том, что радикалы будут продолжать мстить «неверным» в Бенгази и Дарне, которые ликвидировали многих игиловцев, состоявших в рядах группировок ПНС Файеза Сарраджа. Об этом сообщил Ливийский мониторинговый центр в соцсети Facebook.

Авторы листовок сообщают, что ИГИЛ1 (деятельность запрещена в РФ) расширил свое влияние на территории Магриба, в частности, в Триполи, который террористы называют новым штатом «Халифата». Также в послании боевиков содержаться открытые угрозы тем, кто не придерживается их «обычаев» и «законов». Таким образом, джихадисты хотят попросту запугать мирное триполитанское население и заставить ливийцев сообщать о «нарушениях».

Также в тексте агитационного материала говорится о том, что «Исламское государство» намерено создать собственные исламские суды в оккупированной бандитами ПНС ливийской столице. В третьем пункте создатели листовки пригрозили ливийским женщинам, не соблюдающим их традиции. Однако главным мотивом джихадистов в данном случае является призыв к убийству врагов ИГИЛ всеми возможными способами.

Данные листовки распространяются сирийскими наемниками ПНС Ливии, которые были переброшены Анкарой из Идлиба, и являются террористами. Сбежав из Сирии, где правительственные войска Башара Асада при поддержке ВКС РФ проводят успешную операцию против радикалов, они почувствовали свою безнаказанность и принялись бесчинствовать на территории североафриканского государства, похищая и грабя местное население с молчаливого согласия марионеточного «правительства» Сарраджа.

По словам депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова, эти листовки свидетельствуют о том, что в Триполи стекаются всевозможные преступные и радикальные элементы с Ближнего Востока и других регионов, что может стать очень серьезной проблемой. Также в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) он отметил, что режим Файеза Сарраджа неспособен контролировать ситуацию и обеспечить безопасность ливийских граждан.

«Триполи стало новым домом для всего террористического хлама, который туда стекается с Ближнего Востока. Вопреки ожиданиям, которые возлагали некоторые западные страны на ПНС Ливии, оно показало себя «организацией» не то что не способной навести порядок, а, наоборот, привело ситуацию в Ливии к критической точке. Если это не остановить вовремя, то мы получим новую террористическую вспышку, которую придется ликвидировать большой ценой», – заявил парламентарий.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что, несмотря на то, что в Сирии террористическая организация «Исламское государство» была практически полностью уничтожена, она все еще может дать новые ростки в районах дестабилизации. Он подчеркнул, что ни при каких условиях нельзя допустить превращения ливийской столицы в новый рассадник джихадистов.

«ИГИЛ – это та еще гидра, головы которой будут появляться и снова вырастать в различных уголках планеты, а именно в тех частях, где нет стабильности, в которых есть противоречия. Я уже неоднократно говорил о том, что ИГИЛ может появиться не только на территории государств Ближнего Востока, но и в Центральной Азии, и в Северной Африке: в Тунисе и Ливии. Спящие террористические ячейки ждут своего момента, и любая нестабильность будет играть им на руку. На сегодняшний день Триполи стал одним из таких рассадников джихадистов, потому что почва там благодатная для этого, да еще и Турция регулярно переправляет туда сирийских боевиков из Идлиба», – предупредил собеседник агентства.

Напомним, что Турция все еще занимается вербовкой и переброской боевиков из сирийского Идлиба для пополнения рядов вооруженных бандформирований ПНС Ливии. За счет оказания такой «помощи» турецкие власти продвигают собственные геополитические интересы в Северной Африке, совершенно не думая о последствиях таких действий и страданиях ливийского народа. Политика Анкары грозит эскалацией затяжного гражданского конфликта в Ливии, несмотря на внимание со стороны международного сообщества, неспособного прекратить подобную агрессию.

1 Организация запрещена на территории РФ.