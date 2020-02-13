Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Москва, 13 февраля. Сборная Норвегии одержала победу на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская сборная финишировала шестой.

Соревнования проходили в Антхольц-Антерсельве. Норвежцы выиграли золото. Они преодолели дистанцию за 1 час 2 минуты 27,7 секунды. За сборную Норвегии выступали Марте Олсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей и Йоханнес Бе.

На второй строчке расположилась команда Италии. Они отстали от победителей на 15,6 секунды. Тройку лидеров замыкает сборная Чехии (+30,8). Сборная России стала шестой.