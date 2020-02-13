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Комиссия ГД назвала НКО, которые способствуют деструктивному влиянию на молодежь

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Комиссия ГД назвала НКО, которые способствуют деструктивному влиянию на молодежь

Москва, 13 февраля. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал НКО, которые склоняют молодежь к употреблению наркотиков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Есть около 10 НКО, которые в России признаны нежелательными. Они отсюда переехали за границу и оттуда осуществляют деструктивную деятельность, чтобы возбудить у молодежи желание требовать легализации наркопотребления, полагая, что наркотики — это свобода, независимость, счастье. Мы хотим сделать так, чтобы этого не допустить, поскольку у нас есть программа по улучшению демографической ситуации и мы ее выполним — запретим, не допустим легализацию наркотиков, а также попытки внедрить в России лечение наркозависимых так называемым заместителем терапии в виде метадона».

Он отметил, что комиссией подготовлен ряд законодательных инициатив по противодействию деструктивному влиянию на молодежь.

Пискарев перечислил организации, которые выявлены на сегодняшний день, это Национальный фонд в поддержку демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, Фонд «Открытое общество» — США, «Открытая Россия» (признана в России нежелательной) — Англия, «Человек в беде» — Чехия. И три крупнейших медиахолдинга: «Медуза» (Латвия), «Би-би-си» (Британия), «Радио Свобода» (США).

«Мы предлагаем, во-первых, ускорить рассмотрение законопроекта, который внесен в Думу относительно усиления административной ответственности за предоставление площадок для пропаганды наркотиков. Мы будем просить рассмотреть его в приоритетном порядке, — подчеркнул Пискарев. — Также просим ускорить рассмотрение законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков с использованием возможностей Интернета. Мы сегодня обсудили вопрос об усилении уголовной ответственности по статье 150 Уголовного кодекса — это вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с оборотом наркотиков».

Он отметил, что для тех, кто вовлекает детей в оборот наркотиков, необходимо предусмотреть наказание как за их сбыт — до 20 лет лишения свободы. С его точки зрения, это справедливая мера.

Вся комиссия поддержала эту инициативу.

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