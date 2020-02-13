Эксперт Еремеев рассказал, как Украина была отторгнута от России по методичкам Бжезинского

Российская Федерация запросила на 18 февраля экстренный созыв Совета Безопасности ООН. Официальная причина — пятая годовщина подписания Минских соглашений, однако с большой долей вероятности это было сделано в связи с неисполнением Украиной своей части договоренностей по ним. В течении пяти лет Киев не выполнил ни одного пункта соглашений. Однако что бы ни решил по этому поводу Совбез, если один из его постоянных членов (например США) воспользуется правом вето, это ни к чему не обяжет Украину, заявил в интервью Федеральному агентству новостей доктор экономических наук, кандидат политических наук, профессор и ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев.

«К сожалению, как показывает практика, наши партнеры, заключая с нами какие-либо договора, не всегда стремятся их выполнять. Напомню, перед Минскими соглашениями были и другие, касавшиеся в то время еще действующего президента Украины Виктора Януковича. Их гарантами выступили ряд западных лидеров, сказавших, что если глава украинского государства выполнит их условия, то политический кризис (конца 2013 — начала 2014 года. — Прим. ФАН) завершится цивилизованно. Чем все это кончилось? Кончилось майданом — или, говоря более общими категориями, государственным переворотом», — провел экскурс в историю собеседник ФАН.

Еремеев убежден: каждый из членов Совбеза, к которому сейчас апеллирует Россия, руководствуется своими собственными сиюминутными интересами. Однако то, что Москва пользуется этим инструментом, говорит о нашей заинтересованности в серьезном и объективном разговоре на предмет того, кто и почему не выполняет Минские соглашения. РФ больше не хочет терпеть братоубийственную войну в Донбассе.

«Конфликт на границах Российской Федерации уже стал неким постоянно установившимся фактом, и в перспективе он может создать дугу нестабильности более широкого порядка. На все вещи надо смотреть глобально: почитайте Збигнева Бжезинского (советник президента США Картера по национальной безопасности в 1977-1981 гг. — Прим. ФАН), это не просто политолог-теоретик, а практик американской внешней политики. Он не случайно писал и говорил: если мы хотим ослабить Россию, то должны отторгнуть от нее Украину. Сейчас все делается именно в таком геополитическом плане», — рассказал эксперт.

Политолог добавил, что не строит иллюзий относительно грядущего заседания Совбеза — как, в общем, по его словам, не строят их и в Кремле. Также профессор рассказал про так называемый американский «Новый план», суть которого заключается в создании «санитарного кордона» из балтийских государств, Польши и Украины.

«Теперь еще и Белоруссию хотят туда включить, — возмутился собеседник ФАН. — А ведь когда-то, в конце 80-х, все мы наивно полагали, что стоит только нам разрушить Берлинскую стену, как все заживут дружно. Не получилось. И не могло объективно получиться — слишком большая Россия страна по территории и ресурсам, чтобы не быть геополитическим соперником США. Собственно, я не менее настороженно отношусь и к Китаю, поскольку тот тоже руководствуется исключительно своими национальными интересами, являясь при всем том крупной экономической и военной державой».

В этой связи, по словам Еремеева, России следует в полной мере осознать свою «самость» и «особость».